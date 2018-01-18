Жителям Удмуртии напомнили о безопасности при купании в проруби

Окунуться в холодную воду на Крещение придет около 22 тыс. верующих.

Ижевск. Удмуртия. Накануне крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января ГУ МЧС по Удмуртской Республике совместно с Минздравом Удмуртии напомнили жителям об основных правилах поведения и соблюдении безопасности в районе ледовых купелей.

Жителям напоминают:

- перед купанием следует разогреть тело, например, сделав небольшую зарядку;

- до проруби необходимо идти в обуви;

- раздеваться перед купанием лучше всего постепенно: сначала снять верхнюю одежду, через несколько минут обувь, только потом раздеться до купального костюма;

- окунаться в прорубь необходимо под присмотром спасателей и не больше, чем на 2 минуты;

- окунаться следует по шею, не намочив голову, что поможет избежать потерю температуры тела и предотвратить шок от холода;

Ввиду того, что основной причиной несчастных случаев на воде становится переохлаждение, для сохранения тепла можно растереть тело жирным кремом или выпить столовую ложку рыбьего жира. После купания нужно сначала хорошо растереться полотенцем, потом одеться и выпить горячее питьё.

Купание в крещенские морозы полезно только закалённым людям. Особенно опасно погружение в холодную воду людям с бронхолегочными заболеваниями, со слабым сердцем, проблемами с давлением и сердечно-сосудистой системой. Также не рекомендуется окунаться в прорубь:

- при беременности;

- при болезни почек;

- при сахарном диабете;

- при заболеваниях мочеполовой системы;

- при заболеваниях щитовидной железы;

- при патологии дыхательной системы: туберкулезе, пневмонии, бронхиальной астме;

- при заболеваниях пищеварительного тракта: язве, энтероколите, гепатите.

Если после ОРВИ, гриппа, герпеса и вакцинации прошло меньше 1 месяца — погружаться в прорубь также не рекомендуется.

Спасатели напоминают, что при обморожении первой степени, для которого характерно покраснение конечностей, необходимо поместить человека в тёплое помещение. Можно проводить массаж конечностей. Не следует согревать конечности с помощью высокой температуры (на батарее отопления, горячей или теплой водой), а также алкоголем.

Ижевская и Удмуртская епархия также напоминают, что купания в проруби не являются обязательными и не очищают человека от грехов. Главное для христианина – присутствие на церковной службе, исповедь и причащение.

Напомним, в Удмуртии оборудуют 64 купели. Ожидается, что окунуться придет около 22 тыс. верующих.

Тест по определению уровня опасности для здоровья при купании в ледяной воде

Вопросы Ответы в баллах: Да Нет 1. Есть ли у вас сердечно-сосудистое заболевание? 1 0 2. Есть ли у вас другие хронические заболевания, особенно дыхательной и мочеполовой системы? 1 0 3. После ОРВИ, гриппа, герпеса и вакцинации прошло меньше 1 месяца? 1 0 4. Имелись ли среди ближайших кровных родственников случаи внезапной смерти в трудоспособном возрасте? 1 0 5. Перед купанием вы приняли алкогольные напитки? 1 0 6. Вы курили ранее, чем за 1 час до купания? 1 0 Сумма баллов:

По результату суммы баллов определите свой реальный уровень опасности для здоровья при купании в ледяной воде:

«Зеленый» - низкий уровень опасности (0 баллов)

«Оранжевый» - повышенный уровень опасности (1-3 балла)

«Красный» - очень высокий уровень опасности (3-6 баллов)