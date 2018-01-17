О том, что произошло в Удмуртии в среду, 17 января.

Ижевск. Удмуртия. В среду, 17 января, в многоквартирном доме в Ижевске произошел хлопок газа. В результате погибла женщина. У нее осталось четверо детей. Сейчас с ними работают психологи. Обследование дома проведут уже сегодня.

Удмуртия в минуту: хлопок газа в многоэтажке Ижевска и дефицит школ Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Дефицит школ:

Ижевску не хватает 10 000 учебных мест в школах. Городские власти признали, что в столице Удмуртии нужно построить еще 10 школ.

Сокращение госдолга:

Госдолг Удмуртии сократился почти на 640 млн рублей. На начало года он составил чуть меньше 49 млрд рублей. Основная часть заимствований региона приходится на банковские кредиты.

Авария на трассе:

Смертельное ДТП произошло на трассе в Можгинском районе. При столкновении «ВАЗа» и «Шевроле» погибли три человека. По предварительным данным, водитель отечественного авто совершал обгон.

Крещенские купания:

В Удмуртии на Крещение оборудуют 64 купели. Ижевчане смогут искупаться на пруду напротив поисково-спасательной службы города. Там установят отапливаемую палатку для переодевания.