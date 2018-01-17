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      Удмуртия в минуту: хлопок газа в многоэтажке Ижевска и дефицит школ

      18:05, 17 января, 2018
      18:05, 17 января, 2018
      743
      0
      #дети\n#образование\n#авто\n#ДТП\n#семья\n#безопасность\n#Ижевск\n#Можга\n#газ\n#взрыв\n#Удмуртия\n#Крещение\n#финансы и деньги
      743
      0

      О том, что произошло в Удмуртии в среду, 17 января.

      Ижевск. Удмуртия. В среду, 17 января, в многоквартирном доме в Ижевске произошел хлопок газа. В результате погибла женщина. У нее осталось четверо детей. Сейчас с ними работают психологи. Обследование дома проведут уже сегодня.

      Удмуртия в минуту: хлопок газа в многоэтажке Ижевска и дефицит школ

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


      Дефицит школ:

      Ижевску не хватает 10 000 учебных мест в школах. Городские власти признали, что в столице Удмуртии нужно построить еще 10 школ.

      Сокращение госдолга:

      Госдолг Удмуртии сократился почти на 640 млн рублей. На начало года он составил чуть меньше 49 млрд рублей. Основная часть заимствований региона приходится на банковские кредиты.

      Авария на трассе:

      Смертельное ДТП произошло на трассе в Можгинском районе. При столкновении «ВАЗа» и «Шевроле» погибли три человека. По предварительным данным, водитель отечественного авто совершал обгон.

      Крещенские купания:

      В Удмуртии на Крещение оборудуют 64 купели. Ижевчане смогут искупаться на пруду напротив поисково-спасательной службы города. Там установят отапливаемую палатку для переодевания.

      18:05, 17 января, 2018
      743
      0
      #дети\n#образование\n#авто\n#ДТП\n#семья\n#безопасность\n#Ижевск\n#Можга\n#газ\n#взрыв\n#Удмуртия\n#Крещение\n#финансы и деньги

       

       

       

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