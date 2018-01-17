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      Желающих окунуться в прорубь на Крещение в Ижевске будут ждать теплые палатки и горячий чай

      09:00, 17 января, 2018
      Дарья Саушина
      09:00, 17 января, 2018
      Дарья Саушина
      323
      0
      #общество\n#Ижевск\n#праздник Крещения Господа\n#Крещение\n#прорубь
      Фото: 18.mchs.gov.ru
      323
      0

      У купели установят большой поклонный крест изо льда.

      Ижевск. Удмуртия. Желающие окунуться в ледяную прорубь на Крещение в Ижевске смогут согреться в отапливаемых палатках. Как сообщает пресс-служба города, к 18 января купель традиционно появится в районе пляжа, напротив здания «Поисково-спасательной службы Ижевска».

      Возле проруби глубиной 1,3 метра установят сходни, поставят палатку для переодевания, оборудуют передвижной медпункт, электрическое освещение и дежурство спасателей. В пиковые часы посещения места купания, ориентировочно с 21:00 до 03:00, будет организовано дежурство бригады «скорой помощи». Всем желающим предложат горячий чай.

      По словам руководителя отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Ижевской и Удмуртской епархии Русской православной церкви Отца Романа, у купели установят большой поклонный крест изо льда.

      Припарковать автомобиль можно будет возле парка Кирова и зоопарка, вдоль улицы Кирова.

      Вечером 18 января в столице Удмуртской Республики пройдет Крещенский крестный ход к купели. Священнослужители, православные верующие, все желающие поучаствовать в этом мероприятии в 20:00 пройдут от парка Кирова до набережной пруда купели. Там состоится торжественное праздничное богослужение с Великим чином освящения воды, затем можно будет окунуться в крещенскую прорубь. В 2017 году в Ижевске в крещенских купаниях участвовали около 7 тыс. человек, в этом году ожидается такое же количество горожан.

      Отец Роман напомнил, что ночное купание в проруби традиционно для праздника Крещения, но, «с точки зрения, Русской православной церкви не является обязательным. Это, скорее, народная традиция. Гораздо важнее в эти дни побывать в храме на богослужении, набрать святой воды для питья или освящения своих жилищ».

      09:00, 17 января, 2018
      Дарья Саушина
      323
      0
      #общество\n#Ижевск\n#праздник Крещения Господа\n#Крещение\n#прорубь

       

       

       

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