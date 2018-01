Сбитые в Ижевске дети, Киркоров на Евровидении и срок жизни млекопитающих

Ижевск. Удмуртия. Новый рабочий день начался в Удмуртии. За чашечкой утреннего кофе стоит почитать традиционный обзор новостей о том, что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

ДТП в Ижевске:

Автобус сбил двух школьников на пересечении Шабердинского тракта и улицы Джамбула. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, авария произошла вечером накануне, 16 января.

О подробностях написали очевидцы в группе ИГГС в соцсети Вконтакте.

«Водитель как будто совсем отвлекся и не увидел мальчиков, мальчики не выбегали на пешеходку, они спокойно переходили дорогу, когда уже совсем к ним приблизились, мужик стоявший рядом со мной начал колотить водителю, чтоб тот остановился, водитель начал тормозить уже только после удара», - написала Мария Талипова.

Нападение:

Также в соцсетях горожане сообщили, что на улице 40-й км неизвестный напал на мужчину с ножом.

«Увезли в реанимацию,подозреваемого задержали на месте»», - рассказала Аня Шутова.

Пока подробности случившегося неизвестны, комментариев правоохранителей не поступало.

Дорогая столица:

Лондон и Москва стали самыми дорогими городами Европы для иностранцев. Как пишет Life, рейтинг распространило консалтинговое агентство ECA International.

Согласно результатам исследования, стоимость аренды четырёхкомнатной квартиры, не оборудованной мебелью, в одном из лучших районов российской столицы составляет в среднем 5 081 долларов в месяц. В Лондоне жильё такого уровня оценивается в 6 648 долларов.

Киркоров на Евровидении:

Филипп Киркоров собрался на Евровидение в Португалию с молдавским ансамблем DoReDoS. На своей странице в Инстаграме певец рассказал, что будет продюсировать трио, в состав которого входят два парня и одна девушка.

