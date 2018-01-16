Удмуртия в минуту: возвращение в частично разрушенный дом в Ижевске и сбитый подросток

Обзор самых интересных новостей вторника.

Ижевск. Удмуртия. Еще один рабочий день завершился в Удмуртии. Вечер вторника, 16 января, предлагаем начать с обзора самых интересных новостей дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Возвращение домой:

Три ижевских семьи не вернулись в свои квартиры в доме на улице Удмуртской. Всего в пунктах временного размещения остаются 73 человека. Напомним, 9 ноября в этом доме произошел взрыв газа.

ДТП в Ижевске:

В Ижевске сбили девочку-подростка, которая перебегала дорогу на красный свет. Авария произошла на улице 40 лет Победы в понедельник. Девочка получила травмы и попала в больницу.

Настройка оборудования:

Банкоматы Удмуртии до конца марта начнут принимать новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей. Пока устройства самообслуживания полностью настроили в крупных финансовых организациях.

Ангелфест:

В Ижевске стартовал фестиваль ледовых ангелов и архангелов. У Свято-Михайловского собора уже появились первые скульптуры. А в музее воды представят фигуру высотой более 12 м.

Цирковой фестиваль:

В Ижевске уже в одиннадцатый раз пройдет циркового искусства. Он стартует 7 марта и продлится пять дней. В столицу Удмуртию приедут более 150 артистов из различных стран мира.