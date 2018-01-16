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      Удмуртия в минуту: возвращение в частично разрушенный дом в Ижевске и сбитый подросток

      18:12, 16 января, 2018
      18:12, 16 января, 2018
      509
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      #дети\n#ДТП\n#СМИ\n#Ижевск\n#цирк\n#газ\n#взрыв\n#город\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#новости\n#финансы и деньги
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      Обзор самых интересных новостей вторника.

      Ижевск. Удмуртия. Еще один рабочий день завершился в Удмуртии. Вечер вторника, 16 января, предлагаем начать с обзора самых интересных новостей дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

      Удмуртия в минуту: возвращение в частично разрушенный дом в Ижевске и сбитый подросток

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


      Возвращение домой:

      Три ижевских семьи не вернулись в свои квартиры в доме на улице Удмуртской. Всего в пунктах временного размещения остаются 73 человека. Напомним, 9 ноября в этом доме произошел взрыв газа.

      ДТП в Ижевске:

      В Ижевске сбили девочку-подростка, которая перебегала дорогу на красный свет. Авария произошла на улице 40 лет Победы в понедельник. Девочка получила травмы и попала в больницу.

      Настройка оборудования:

      Банкоматы Удмуртии до конца марта начнут принимать новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей. Пока устройства самообслуживания полностью настроили в крупных финансовых организациях.

      Ангелфест:

      В Ижевске стартовал фестиваль ледовых ангелов и архангелов. У Свято-Михайловского собора уже появились первые скульптуры. А в музее воды представят фигуру высотой более 12 м.

      Цирковой фестиваль:

      В Ижевске уже в одиннадцатый раз пройдет циркового искусства. Он стартует 7 марта и продлится пять дней. В столицу Удмуртию приедут более 150 артистов из различных стран мира.

      18:12, 16 января, 2018
      509
      0
      #дети\n#ДТП\n#СМИ\n#Ижевск\n#цирк\n#газ\n#взрыв\n#город\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#новости\n#финансы и деньги

       

       

       

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