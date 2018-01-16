Численность населения Удмуртии за 2017 год сократилась на 3 205 человек

Основной причиной смерти населения являются болезни системы кровообращения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии численность населения за 11 месяцев 2017 года сократилась на 3 205 человек. Как сообщает Удмуртстат, за такой же период 2016 года жителей региона стало меньше на 10 человек.

По данным на 1 января 2017 года, в республике постоянно проживало 1516,8 тыс. человек: 996 тыс. в городах и 520 тыс. в селах.

За январь - ноябрь прошлого года родилось 16 577 детей, умерло 16 752 человека, в том числе 82 ребенка в возрасте до 1 года. Основной причиной смерти населения являются болезни системы кровообращения, на их долю приходится 44% от общего числа умерших, на втором месте – новообразования (15%), на третьем – внешние причины (10%).

За указанное время в республику приехало 13 215 человек, уехало 16 245. Таким образом, миграционная убыль составила 3 030 человек.