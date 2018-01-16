ДТП под Ижевском, честные выборы и самый милый в мире лемур: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Рабочий вторник начался в Удмуртии. За чашечкой утреннего кофе стоит почитать традиционный обзор новостей о том, что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Авария на объездной:

ДТП произошло на объездной Ижевска около 22:16 накануне, 15 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

О подробностях аварии рассказали очевидцы в группе ИГГС в соцсети Вконтакте.

«Водитель красной выскочил на встречку для обгона и совершил столкновение со встречной Сузукой. Двое пострадавших, скорая оказывает помощь, без жертв», - написал Илья Корепанов.

Несовершеннолетний угонщик:

В Сарапуле задержали 17-летнего студента, который угнал авто у собственного деда. По данным пресс-службы Росгвардии по Удмуртии, пожиплой мужчина сам обратился к стражам порядка и рассказал, что внук не в первый раз забирает его машину.

«17-летний, ранее судимый за совершение кражи, учащийся Сарапульского политехнического техникума задержан на одной из улиц города», - говорится в сообщении.

Внук успел сменить регистрационные номера на авто. Сейчас машину вернули владельцу, по факту угона возбудили уголовное дело.

Честно и открыто:

Почти две трети россиян уверены, что предвыборная борьба между кандидатами на пост президента проходит честно и открыто. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет Время Н.

При этом по последним данным, среди всех опрошенных отдать свой голос за Владимира Путина (если бы они состоялись в ближайшее воскресенье) готовы 73,8% избирателей, за Павла Грудинина — 7,2%, за Владимира Жириновского — 4,7%, за Ксению Собчак — 1,0%, за Григория Явлинского — 0,6%, за Бориса Титова — 0,3%.

Убирать или не убирать – вот в чем вопрос:

Когда убирать новогоднюю ёлку – этот вопрос мучает многих россиян. Кто-то избавляется от лесной красавицы еще до конца праздников, а кто-то выносит высохшие останки в мае. Как пишет Пятый, эксперты рассказали, когда стоит расстаться с ёлочкой.

Кандидат психологических наук Ольга Махоновскаясчитает, что уборка новогоднего дерева в первый рабочий день после праздников поможет как взрослым, так и школьникам «настроиться на рабочую волну».

Психолог-консультант Психологического центра на Волхонке Илья Шабшин также отметил, что в данном вопросе лучше не менять традиций и убирать новогоднее дерево не раньше, чем после Старого Нового года. По его словам, подобный «рубеж формируется ещё в детском возрасте, когда к каждому ребенку приходит Дед Мороз» и эти привычки, согласно мнению специалиста, стоит оставить без изменений.

Новый вид лемуров:

Ученые открыли новый вид карликовых лемуров на Мадагаскаре. Он описан в научном издании Conservation, пишет РенТВ.

Животные получили название «карликовый лемур Гровса» в честь австралийского приматолога Колина Гровса. Длина тела этих зверьков составляет 17 сантиметров, а хвоста — 28.

У них, как и у других лемуров, большие глаза и крепкие, цепкие пальцы. Эти животные обитают на юго-востоке острова, их обнаружили в национальных парках Андрингитра и Раномафана.

Пользователи Сети уже назвали представителей нового вида «самыми милыми лемурами в мире».