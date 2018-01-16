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      Сотрудник МЧС из Сарапула Виктор Курцев спас из пожара четверых человек

      08:30, 16 января, 2018
      Георгий Поветкин
      08:30, 16 января, 2018
      Георгий Поветкин
      304
      0
      #МЧС\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#пожар
      Фото: Пресс-служба администрации Сарапула
      304
      0

      Случай произошел в конце ноября прошлого года в одном из жилых домов

      Сарапул. Удмуртия. Сотрудник МЧС из Сарапула Виктор Курцев спас из пожара четверых человек. Как сообщает пресс-служба городской администрации, старший прапорщик внутренней службы в понедельник, 15 января, получил благодарность от главы города Александра Ессена.

      Инцидент случился 28 ноября 2017 года. В этот день ранним утром Виктор Курцев в нерабочее время проезжал со своей семьей по улице Советской и заметил густой черный дым, выходящий из окон первого этажа. Пожарный незамедлительно сообщил об этом пожарным.

      После сообщения о происшествии, Курцев, оценив обстановку, до прибытия первых пожарных подразделений начал спасать людей. В окне второго этажа заметил женщину, просящую о помощи. Поднимаясь на второй этаж, он понял, что без средств индивидуальной защиты в помещения не проникнуть, так как на этаже было плотное задымление, дым поступал в квартиры, и создалась угроза жизни людей.

      Оценив обстановку, сотрудник МЧС вышел на улицу и нашел лестницу, по которой поднялся на второй этаж и проник в квартиру через оконный проем. Проведя разведку в задымленных помещениях, обнаружил трех человек, двое из которых были дети 2002 и 2016 года рождения. Он эвакуировал их через окно.

      После спасения людей со второго этажа Виктор Курцев проник в коридор первого этажа, где было плотное задымление. Открыв одну из квартир, заметил открытое пламя внутри квартиры. Осмотревшись в ней, он заметил лежащего человека. Курцев взял пострадавшего на руки и вынес на свежий воздух. Спасенным оказался инвалид первой группы.

      Таким образом, помощник начальника караула спас из огня четверых людей, проявив смелость, оказавшись в нужное время в нужном месте.

      08:30, 16 января, 2018
      Георгий Поветкин
      304
      0
      #МЧС\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#пожар

       

       

       

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