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      Удмуртия в минуту: битва за место в школе и новые деньги

      18:38, 15 января, 2018
      18:38, 15 января, 2018
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      #дети\n#образование\n#спорт\n#благоустройство\n#дороги\n#СМИ\n#Ижевск\n#погода\n#футбол\n#Удмуртия\n#новости\n#финансы и деньги
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      Информационные итоги понедельника.

      Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 15 января, в Ижевске разгорелся скандал вокруг школы в микрорайоне «Столичный». На семьдесят пять мест в первых классах претендуют сто шестьдесят детей. Тех детей, которые не попадут в лицей, готовы принять близлежащие школы.

      Удмуртия в минуту: битва за место в школе и новые деньги

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


      Новые деньги:

      Вскоре в Удмуртию поступят новые двухсотрублевые купюры с изображением Севастополя. А вот банкноты номиналом в 2000 уже находятся в обращении. На этих денежных билетах изображен Владивосток.

      О наболевшем:

      Глава Удмуртии Александр Бречалов вновь высказал недовольство качеством уборки улиц в Ижевске. Он назвал кошмаром ручьи из реагентов на дорогах. Руководитель региона пообещал принять кардинальные меры.

      Смена состава:

      В Удмуртии планируется сменить управленческую команду футбольного клуба «Зенит». Новый состав должен будет привлечь спонсоров. Пока команду спонсируют из бюджета республики.

      О погода:

      К концу рабочей недели в Удмуртии ожидается похолодание. При этом существенных осадков в республике не будет, лишь местами возможен слабый снег.

      18:38, 15 января, 2018
      368
      0
      #дети\n#образование\n#спорт\n#благоустройство\n#дороги\n#СМИ\n#Ижевск\n#погода\n#футбол\n#Удмуртия\n#новости\n#финансы и деньги

       

       

       

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