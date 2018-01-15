Информационные итоги понедельника.

Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 15 января, в Ижевске разгорелся скандал вокруг школы в микрорайоне «Столичный». На семьдесят пять мест в первых классах претендуют сто шестьдесят детей. Тех детей, которые не попадут в лицей, готовы принять близлежащие школы.

Удмуртия в минуту: битва за место в школе и новые деньги Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Новые деньги:

Вскоре в Удмуртию поступят новые двухсотрублевые купюры с изображением Севастополя. А вот банкноты номиналом в 2000 уже находятся в обращении. На этих денежных билетах изображен Владивосток.

О наболевшем:

Глава Удмуртии Александр Бречалов вновь высказал недовольство качеством уборки улиц в Ижевске. Он назвал кошмаром ручьи из реагентов на дорогах. Руководитель региона пообещал принять кардинальные меры.

Смена состава:

В Удмуртии планируется сменить управленческую команду футбольного клуба «Зенит». Новый состав должен будет привлечь спонсоров. Пока команду спонсируют из бюджета республики.

О погода:

К концу рабочей недели в Удмуртии ожидается похолодание. При этом существенных осадков в республике не будет, лишь местами возможен слабый снег.