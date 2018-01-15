В Ижевске наградили победителей конкурса «Новогодний карнавал»

Поздравить с победой ребят и их родителей пришли Дед Мороз и Снегурочка.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошло награждение победителей конкурса «Новогодний карнавал». Воспитанников детских садов столицы Удмуртской Республики поздравили Дед Мороз, Снегурочка, представители администрации города и партнеры конкурса.

«Новый год – это сказка, сказка волшебства. И сегодня мы посмотрели какие замечательные костюмы придумали вы и ваши родители, воспитатели. Как здорово, что всем вам это очень нравится. Мы смотрели и удивлялись, сколько фантазии, сколько волшебства, сколько выдумки. Сколько прекрасных образов создано вашими руками. Очень хорошо, что все вы с удовольствием откликнулись на этот конкурс. Мы будем с удовольствием продолжать традицию», - обратилась к участникам заместитель начальника Управления дошкольного образования и воспитания администрации города Наталья Шевякова.

Мальвина, обезьянка, робот, гном, Снежная королева, собаки, богатырь – лишь малая часть костюмов, которые родители и воспитатели подготовили для юных жителей столицы Удмуртской Республики. Все победители получили подарки от спонсоров конкурса. Кроме того, партнеры «Новогоднего карнавала» вручили призы симпатий.

Ребята с удовольствием танцевали с Дедом Морозом и Снегурочкой, и были рады полученным призам.

Организаторы конкурса: Управление дошкольного образования и воспитания администрации Ижевска, информационно-методический центр «Альтернатива», медиагруппа «КОМОС-МЕДИА» (LOVE RADIO 97,8 в Ижевске) при поддержке информационного агентства «Сусанин» и еженедельника «АиФ в Удмуртии».

Генеральный партнёр конкурса – сеть супермаркетов вкусной еды «SPAR»;

Партнёр конкурса в номинации «Команда Деда Мороза» - газета «Удмуртская Правда»;

Партнёр конкурса в номинации «В гостях у сказки» - информационное агентство «Сусанин»;

Партнёр конкурса в номинации «Символ года» - мебельная фабрика «Арбат»;

Партнёр конкурса в номинации «Новогодний серпантин» - Государственная аптечная сеть «Госаптека» ГУП УР Аптеки Удмуртии.