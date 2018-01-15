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      В Ижевске наградили победителей конкурса «Новогодний карнавал»

      12:35, 15 января, 2018
      Дарья Саушина
      12:35, 15 января, 2018
      Дарья Саушина
      301
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Новый год\n#конкурс\n#Удмуртия\n#сайт «Сусанин»\n#призы\n#LOVE RADIO в Ижевске
      301
      0

      Поздравить с победой ребят и их родителей пришли Дед Мороз и Снегурочка.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошло награждение победителей конкурса «Новогодний карнавал». Воспитанников детских садов столицы Удмуртской Республики поздравили Дед Мороз, Снегурочка, представители администрации города и партнеры конкурса.

      «Новый год – это сказка, сказка волшебства. И сегодня мы посмотрели какие замечательные костюмы придумали вы и ваши родители, воспитатели. Как здорово, что всем вам это очень нравится. Мы смотрели и удивлялись, сколько фантазии, сколько волшебства, сколько выдумки. Сколько прекрасных образов создано вашими руками. Очень хорошо, что все вы с удовольствием откликнулись на этот конкурс. Мы будем с удовольствием продолжать традицию», - обратилась к участникам заместитель начальника Управления дошкольного образования и воспитания администрации города Наталья Шевякова.

      Мальвина, обезьянка, робот, гном, Снежная королева, собаки, богатырь – лишь малая часть костюмов, которые родители и воспитатели подготовили для юных жителей столицы Удмуртской Республики. Все победители получили подарки от спонсоров конкурса. Кроме того, партнеры «Новогоднего карнавала» вручили призы симпатий.

      Ребята с удовольствием танцевали с Дедом Морозом и Снегурочкой, и были рады полученным призам.

      Организаторы конкурса: Управление дошкольного образования и воспитания администрации Ижевска, информационно-методический центр «Альтернатива», медиагруппа «КОМОС-МЕДИА» (LOVE RADIO 97,8 в Ижевске) при поддержке информационного агентства «Сусанин» и еженедельника «АиФ в Удмуртии». 

      Генеральный партнёр конкурса – сеть супермаркетов вкусной еды «SPAR»;

      Партнёр конкурса в номинации «Команда Деда Мороза» - газета «Удмуртская Правда»;

      Партнёр конкурса в номинации «В гостях у сказки» - информационное агентство «Сусанин»;

      Партнёр конкурса в номинации «Символ года» - мебельная фабрика «Арбат»;

      Партнёр конкурса в номинации «Новогодний серпантин» - Государственная аптечная сеть «Госаптека» ГУП УР Аптеки Удмуртии.

      12:35, 15 января, 2018
      Дарья Саушина
      301
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Новый год\n#конкурс\n#Удмуртия\n#сайт «Сусанин»\n#призы\n#LOVE RADIO в Ижевске

       

       

       

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