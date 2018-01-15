Перевернувшееся в Ижевске авто, погоня со снежками и необычный аксессуар для iPhone X: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.
Ижевск. Удмуртия. Доброе утро понедельника, Удмуртия. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» начинают рабочий день с обзора событий, которые произошли в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.
Парад Дедов Морозов:
В Сарапуле прошел парад Дедов Морозов. Зимние волшебники собрались на набережной реки Камы. Гостей ждали массовые игры и танцы.
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
«Перевертыш» в Ижевске:
Легковой автомобиль перевернулся на улице Ленина в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.
ДТП произошло 14 января около 23:09.
«Водила вроде трезвый», - написал Иван Иванов в группе ИГГС в соцсети Вконтакте.
«Снежки» с полицейскими:
Полицейские в Южно-Сахалинске попытались остановить угонщика, залепив ему стекло снегом. Как пишет Лента, инцидент произошел 13 января.
На дорогу перед автомобилем, пытающимся уйти от погони, вышли два стража порядка с огромными снежками. Они кидали комья снега в лобовое стекло машины, но она не остановилась.
В итоге злоумышленника задержали, для этого пришлось применить оружие. По некоторым данным, он был ранен в ногу. У машины в результате оказалось разбито заднее стекло, а кузов несколько раз прострелили.
В Южно-Сахалинске полицейские пытались задержать угонщика снежками
Uploaded by Citysakh.ru on 2018-01-14.
Необычный аксессуар:
В Китае на выставке инноваций CES 2018 инженеры презентовали модифицированный iPhone X. С помощью необычного аксессуара смартфону «вернули» кнопку Home, пишет Life.
На представленном устройстве также есть разъём, позволяющий одновременно заряжать смартфон и слушать музыку через наушники со стандартным входом.
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Китайские умельцы сделали модуль для iPhone X с кнопкой Home, 3,5-мм разъемом для наушников и зарядкой #CES2018