Перевернувшееся в Ижевске авто, погоня со снежками и необычный аксессуар для iPhone X: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро понедельника, Удмуртия. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» начинают рабочий день с обзора событий, которые произошли в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Парад Дедов Морозов:

В Сарапуле прошел парад Дедов Морозов. Зимние волшебники собрались на набережной реки Камы. Гостей ждали массовые игры и танцы.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии.



«Перевертыш» в Ижевске:

Легковой автомобиль перевернулся на улице Ленина в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

ДТП произошло 14 января около 23:09.

«Водила вроде трезвый», - написал Иван Иванов в группе ИГГС в соцсети Вконтакте.

«Снежки» с полицейскими:

Полицейские в Южно-Сахалинске попытались остановить угонщика, залепив ему стекло снегом. Как пишет Лента, инцидент произошел 13 января.

На дорогу перед автомобилем, пытающимся уйти от погони, вышли два стража порядка с огромными снежками. Они кидали комья снега в лобовое стекло машины, но она не остановилась.

В итоге злоумышленника задержали, для этого пришлось применить оружие. По некоторым данным, он был ранен в ногу. У машины в результате оказалось разбито заднее стекло, а кузов несколько раз прострелили.

В Южно-Сахалинске полицейские пытались задержать угонщика снежками Uploaded by Citysakh.ru on 2018-01-14.

Необычный аксессуар:

В Китае на выставке инноваций CES 2018 инженеры презентовали модифицированный iPhone X. С помощью необычного аксессуара смартфону «вернули» кнопку Home, пишет Life.

На представленном устройстве также есть разъём, позволяющий одновременно заряжать смартфон и слушать музыку через наушники со стандартным входом.