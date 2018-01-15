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      Перевернувшееся в Ижевске авто, погоня со снежками и необычный аксессуар для iPhone X: что произошло минувшей ночью

      08:00, 15 января, 2018
      08:00, 15 января, 2018
      699
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      #ДТП\n#СМИ\n#Ижевск\n#Сарапул\n#кино\n#Удмуртия\n#новости\n#iPhone\n#снег
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      699
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      О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро понедельника, Удмуртия. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» начинают рабочий день с обзора событий, которые произошли в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Парад Дедов Морозов:

      В Сарапуле прошел парад Дедов Морозов. Зимние волшебники собрались на набережной реки Камы. Гостей ждали массовые игры и танцы.

      Парад Сарапул

      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

      «Перевертыш» в Ижевске:

      Легковой автомобиль перевернулся на улице Ленина в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

      ДТП произошло 14 января около 23:09.

      «Водила вроде трезвый», - написал Иван Иванов в группе ИГГС в соцсети Вконтакте.

       

       

       

       

      «Снежки» с полицейскими:

      Полицейские в Южно-Сахалинске попытались остановить угонщика, залепив ему стекло снегом. Как пишет Лента, инцидент произошел 13 января.

      На дорогу перед автомобилем, пытающимся уйти от погони, вышли два стража порядка с огромными снежками. Они кидали комья снега в лобовое стекло машины, но она не остановилась.

      В итоге злоумышленника задержали, для этого пришлось применить оружие. По некоторым данным, он был ранен в ногу. У машины в результате оказалось разбито заднее стекло, а кузов несколько раз прострелили.

      В Южно-Сахалинске полицейские пытались задержать угонщика снежками

      Uploaded by Citysakh.ru on 2018-01-14.

      Необычный аксессуар:

      В Китае на выставке инноваций CES 2018 инженеры презентовали модифицированный iPhone X. С помощью необычного аксессуара смартфону «вернули» кнопку Home, пишет Life.

      На представленном устройстве также есть разъём, позволяющий одновременно заряжать смартфон и слушать музыку через наушники со стандартным входом.

       

      Чудо Техники Онлайн on Twitter

      Китайские умельцы сделали модуль для iPhone X с кнопкой Home, 3,5-мм разъемом для наушников и зарядкой #CES2018

       

      08:00, 15 января, 2018
      699
      0
      #ДТП\n#СМИ\n#Ижевск\n#Сарапул\n#кино\n#Удмуртия\n#новости\n#iPhone\n#снег

       

       

       

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