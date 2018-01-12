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      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      18:05, 12 января, 2018
      18:05, 12 января, 2018
      288
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      #медицина\n#дети\n#дороги\n#кадры\n#общество\n#ДТП\n#СМИ\n#Ижевск\n#транспорт\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#новости\n#Людмила Гуляшинова\n#снег\n#зима
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      Информационные итоги первой рабочей недели года.

      Ижевск. Удмуртия. Первая рабочая неделя года подошла к концу. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят информационные итоги минувших пяти дней.

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


      ДТП с трамваем:

      Отечественная легковушка в понедельник, 8 января, протаранила трамвай в Ижевске. ДТП произошло на улице Маяковского. Автолюбитель получил травмы. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

      Гибель ребенка:

      Во вторник стало известно, что в ижевской поликлинике погиб маленький мальчик. Предварительной причиной смерти ребенка назвали пневмонию. По факту гибели малыша следователи возбудили уголовное дело.

      Стоимость проезда:

      Со среды в Удмуртии подорожала стоимость проезда по мостам через реки Каму и Буй. Изменения коснулись стоимости проезда для большегрузов. Кроме того, дороже стал проезд по мосту через Буй для легковых авто.

      Уборка улиц:

      Глава Удмуртии Александр Бречалов высказал претензии к качеству уборки снега на Центральной площади города. Градоначальник Юрий Тюрин назвал эти замечания справедливыми.

      Покинула пост:

      В пятницу, 12 января, стало известно, что председатель общественной палаты Ижевска Людмила Гуляшинова покинула свой пост. Она рассказала, что планирует заниматься новыми проектами и сотрудничать с некоммерческими организациями.

      18:05, 12 января, 2018
      288
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      #медицина\n#дети\n#дороги\n#кадры\n#общество\n#ДТП\n#СМИ\n#Ижевск\n#транспорт\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#новости\n#Людмила Гуляшинова\n#снег\n#зима

       

       

       

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