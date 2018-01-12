Информационные итоги первой рабочей недели года.

Ижевск. Удмуртия. Первая рабочая неделя года подошла к концу. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят информационные итоги минувших пяти дней.

Удмуртия в минуту: главные новости недели Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

ДТП с трамваем:

Отечественная легковушка в понедельник, 8 января, протаранила трамвай в Ижевске. ДТП произошло на улице Маяковского. Автолюбитель получил травмы. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

Гибель ребенка:

Во вторник стало известно, что в ижевской поликлинике погиб маленький мальчик. Предварительной причиной смерти ребенка назвали пневмонию. По факту гибели малыша следователи возбудили уголовное дело.

Стоимость проезда:

Со среды в Удмуртии подорожала стоимость проезда по мостам через реки Каму и Буй. Изменения коснулись стоимости проезда для большегрузов. Кроме того, дороже стал проезд по мосту через Буй для легковых авто.

Уборка улиц:

Глава Удмуртии Александр Бречалов высказал претензии к качеству уборки снега на Центральной площади города. Градоначальник Юрий Тюрин назвал эти замечания справедливыми.

Покинула пост:

В пятницу, 12 января, стало известно, что председатель общественной палаты Ижевска Людмила Гуляшинова покинула свой пост. Она рассказала, что планирует заниматься новыми проектами и сотрудничать с некоммерческими организациями.