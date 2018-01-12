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      Стали известны имена победителей конкурса «Новогодний карнавал»

      12:10, 12 января, 2018
      Дарья Саушина
      12:10, 12 января, 2018
      Дарья Саушина
      748
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Сусанин\n#Новый год\n#конкурс\n#Удмуртия\n#LOVE RADIO в Ижевске
      748
      0

      Главное жюри конкурса и читатели сайта «Сусанин» выбрали лучшие новогодние костюмы юных жителей Ижевска.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стали известны имена победителей конкурса «Новогодний карнавал». В декабре 2017 года организаторы получили более 2500 фотографий воспитанников детских садов города в праздничных костюмах. В результате предварительного отбора было отобрано 200 лучших работ по четырем номинациям: «Команда Деда Мороза» (внук дедушки Мороза, внучка, гномы), «В гостях у сказки» (костюмы сказочных персонажей, животных, героев мультфильмов), «Символ года» (Собака), «Новогодний серпантин» (костюмы на тему Нового года: снежинка, елочка, елочные игрушки).

      Главное жюри конкурса оценивало костюмы по нескольким критериям: соответствие номинации, красочность, эффектность, использование необычных материалов, оригинальность идеи, общее восприятие. А с 1 по 8 января лучшие работы выбирали читатели информационного агентства «Сусанин».

      Решение главного жюри конкурса:

      Номинация «В гостях у сказки»

      1. МДОУ № 271, Матвеев Захар

      2. МДОУ № 233, Ольховик Иулиана

      3. МДОУ № 274, Бывальцева Анна

       

      Номинация «Символ года»

      1. МДОУ № 5, Бердников Захар

      2. МДОУ № 90, Левенко Варвара

      3. МДОУ № 117, Тарасюк Маргарита

       

      Номинация «Новогодний серпантин»

      1. МДОУ № 55, Кузнецова Софья

      2. МДОУ № 273, Пшеничников Михаил

      3. МДОУ № 82, Уткина Кира

       

      Номинация «Команда Деда Мороза»

      1. МДОУ № 163, Лазаренко Кристина

      2. МДОУ № 215, Файзуллина Рузалия

      3. МДОУ № 144, Артамонов Тимофей

       

      Победители онлайн-голосования:

      Номинация «Команда Деда Мороза»

      МБДОУ № 149, Мустакимов Глеб

      МДОУ № 37, Старцев Саша

      МДОУ № 233, Горюнов Максим

       

      Номинация «Символ года»

      МБДОУ №222, Сибгатуллин Тимур

      МБДОУ № 12, Грозных Арсений

      МБДОУ №222, Ногуманов Булат

       

      Номинация «В гостях у сказки»

      МБДОУ № 242, Запекин Дима

      МДОУ № 29, Шубин Денис

      МБДОУ № 218, Харин Матвей

       

      Номинация «Новогодний серпантин»

      МБДОУ № 229, Кузьминых Анастасия

      МБДОУ № 141, Кондаков Даниил

      МДОУ № 90, Ахметшина Азалия

      МБДОУ № 211, Яковлева Стефания

       

      Кроме того, приз симпатий от LOVE RADIO получит Мурашова Маша (МБДОУ № 163) номинация «В гостях у сказки», от мебельной фабрики «Арбат» - Ткач Максим и Кристина (МДОУ№37) номинация «Символ Года», от государственной аптечной сети «Госаптека» - Кузнецова Полина (МБДОУ № 233) номинация «Новогодний серпантин»

       

      Работы конкурсантов можно посмотреть здесь

      Организаторы конкурса: Управление дошкольного образования и воспитания администрации Ижевска, информационно-методический центр «Альтернатива», медиагруппа «КОМОС-МЕДИА» (LOVE RADIO 97,8 в Ижевске) при поддержке информационного агентства «Сусанин» и еженедельника «АиФ в Удмуртии». 

      Генеральный партнёр конкурса – сеть супермаркетов вкусной еды «SPAR»;

      Партнёр конкурса в номинации «Команда Деда Мороза» - газета «Удмуртская Правда»;

      Партнёр конкурса в номинации «В гостях у сказки» - информационное агентство «Сусанин»;

      Партнёр конкурса в номинации «Символ года» - мебельная фабрика «Арбат»;

      Партнёр конкурса в номинации «Новогодний серпантин» - Государственная аптечная сеть «Госаптека» ГУП УР Аптеки Удмуртии

      12:10, 12 января, 2018
      Дарья Саушина
      748
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Сусанин\n#Новый год\n#конкурс\n#Удмуртия\n#LOVE RADIO в Ижевске

       

       

       

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