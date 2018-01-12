Главное жюри конкурса и читатели сайта «Сусанин» выбрали лучшие новогодние костюмы юных жителей Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стали известны имена победителей конкурса «Новогодний карнавал». В декабре 2017 года организаторы получили более 2500 фотографий воспитанников детских садов города в праздничных костюмах. В результате предварительного отбора было отобрано 200 лучших работ по четырем номинациям: «Команда Деда Мороза» (внук дедушки Мороза, внучка, гномы), «В гостях у сказки» (костюмы сказочных персонажей, животных, героев мультфильмов), «Символ года» (Собака), «Новогодний серпантин» (костюмы на тему Нового года: снежинка, елочка, елочные игрушки).

Главное жюри конкурса оценивало костюмы по нескольким критериям: соответствие номинации, красочность, эффектность, использование необычных материалов, оригинальность идеи, общее восприятие. А с 1 по 8 января лучшие работы выбирали читатели информационного агентства «Сусанин».

Решение главного жюри конкурса:

Номинация «В гостях у сказки»

1. МДОУ № 271, Матвеев Захар

2. МДОУ № 233, Ольховик Иулиана

3. МДОУ № 274, Бывальцева Анна

Номинация «Символ года»

1. МДОУ № 5, Бердников Захар

2. МДОУ № 90, Левенко Варвара

3. МДОУ № 117, Тарасюк Маргарита

Номинация «Новогодний серпантин»

1. МДОУ № 55, Кузнецова Софья

2. МДОУ № 273, Пшеничников Михаил

3. МДОУ № 82, Уткина Кира

Номинация «Команда Деда Мороза»

1. МДОУ № 163, Лазаренко Кристина

2. МДОУ № 215, Файзуллина Рузалия

3. МДОУ № 144, Артамонов Тимофей

Победители онлайн-голосования:

Номинация «Команда Деда Мороза»

МБДОУ № 149, Мустакимов Глеб

МДОУ № 37, Старцев Саша

МДОУ № 233, Горюнов Максим

Номинация «Символ года»

МБДОУ №222, Сибгатуллин Тимур

МБДОУ № 12, Грозных Арсений

МБДОУ №222, Ногуманов Булат

Номинация «В гостях у сказки»

МБДОУ № 242, Запекин Дима

МДОУ № 29, Шубин Денис

МБДОУ № 218, Харин Матвей

Номинация «Новогодний серпантин»

МБДОУ № 229, Кузьминых Анастасия

МБДОУ № 141, Кондаков Даниил

МДОУ № 90, Ахметшина Азалия

МБДОУ № 211, Яковлева Стефания

Кроме того, приз симпатий от LOVE RADIO получит Мурашова Маша (МБДОУ № 163) номинация «В гостях у сказки», от мебельной фабрики «Арбат» - Ткач Максим и Кристина (МДОУ№37) номинация «Символ Года», от государственной аптечной сети «Госаптека» - Кузнецова Полина (МБДОУ № 233) номинация «Новогодний серпантин»

Работы конкурсантов можно посмотреть здесь.

Организаторы конкурса: Управление дошкольного образования и воспитания администрации Ижевска, информационно-методический центр «Альтернатива», медиагруппа «КОМОС-МЕДИА» (LOVE RADIO 97,8 в Ижевске) при поддержке информационного агентства «Сусанин» и еженедельника «АиФ в Удмуртии».

Генеральный партнёр конкурса – сеть супермаркетов вкусной еды «SPAR»;

Партнёр конкурса в номинации «Команда Деда Мороза» - газета «Удмуртская Правда»;

Партнёр конкурса в номинации «В гостях у сказки» - информационное агентство «Сусанин»;

Партнёр конкурса в номинации «Символ года» - мебельная фабрика «Арбат»;

Партнёр конкурса в номинации «Новогодний серпантин» - Государственная аптечная сеть «Госаптека» ГУП УР Аптеки Удмуртии