Традиционный обзор самых интересных новостей минувшего дня

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 11 января, стало известно, что сменился владелец «Автовокзалов Удмуртии». Сто процентов акций теперь принадлежит «Сарапульскому хлебокомбинату». Ранее владельцем «Автовокзалов» была «Региональная транспортная компания».

Удмуртия в минуту: новый владелец "Автовокзалов Удмуртии" и выплаты за первого ребенка Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Справедливые претензии:

Власти Ижевска прокомментировали претензии главы Удмуртии к качеству уборки снега на Центральной площади города. Градоначальник Юрий Тюрин назвал замечания справедливыми.

Старт выплат:

Выплаты за первого ребенка в Удмуртии начнутся в конце февраля. Жители смогут обращаться за деньгами в органы соцзащиты либо в многофункциональные центры по месту жительства.

Гибель ребенка:

Уголовное дело возбудили в Удмуртии по факту гибели ребенка на приеме у педиатра. Следователи полагают, что причиной трагедии стало ненадлежащее исполнение врачами их обязанностей.

Аккуратнее на дорогах:

Автомобилистов Удмуртии предупредили о снежных заносах на дорогах из-за прошедшей днем метели. Водителям также рекомендовали воздержаться от дальних поездок.