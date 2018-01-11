Приставы Удмуртии в 2017 году взыскали 162 млн рублей по штрафам за нарушения ПДД

Сотрудниками окончено 190 тыс. исполнительных производств.

Ижевск. Удмуртия. Судебные приставы Удмуртии за 2017 год взыскали 162 млн рублей по штрафам за нарушение правил дорожного движения. Сотрудниками ведомства окончено 190 тыс. исполнительных производств, сообщает пресс-служба управления ФССП по республике.

Всего на исполнении приставов находилось 250 тыс. производств на сумму 222 млн рублей.

В ведомстве отмечают снижение количества долгов. Водители предпочитают погашать 50% штрафа в первые 20 дней.

Однако есть и анти-рекордсмены по количеству нарушений. Так, житель Индустриального района Ижевска погасил 26 штрафов на сумму 17 тыс. рублей, а житель Глазова нарушил правила 52 раза и заплатил 35 тыс. рублей.