Дорожную метеостанцию установили на трассе Ижевск – Воткинск

В Удмуртии приступили к созданию интеллектуальной транспортной системы.

Ижевск. Удмуртия. На трассе между Ижевском и Воткинском появились дорожная метеостанция и прибор учета интенсивности движения. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, это элементы интеллектуальной транспортной системы, которую планируется создать в регионе.

Дорога Ижевск – Воткинск – самая загруженная в республике. Именно поэтому элементы «умной» инфраструктуры было решено установить на этой трассе.

На установку дорожной метеостанции потребовалось около 4,5 млн рублей. Деньги удалось сэкономить в результате проведения торгов на ремонт региональных автодорог в 2017 году.

Пост метеоконтроля, радиус действия которого составляет 25-30 км, не только позволит следить за погодными условиями, но и наблюдать за состоянием поверхности дороги, получать предупреждения об опасных явлениях: наледи, тумане, ветре.

«Зная о возникновении на трассе таких опасных явлений как «чёрный лёд», «стекловидный лёд», мы можем своевременно известить подрядные организации и мобилизовать дополнительную технику. И наоборот, в случае, если подрядчик допускает на дороге снежный накат – а метеостанция позволяет нам видеть, когда он был устранен, – то мы можем наказать эксплуатирующую организацию за нарушение контракта. То есть это еще и способ контроля», - отметил глава Миндортранса Удмуртии Алексей Горбачев.

Всего в Удмуртии планируется обустроить 20 метеопостов.