  • $ 56.87 ↓
  • € 67.88 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Дорожную метеостанцию установили на трассе Ижевск – Воткинск

      10:51, 11 января, 2018
      10:51, 11 января, 2018
      244
      0
      #дороги\n#безопасность\n#Ижевск\n#Воткинск\n#погода\n#Удмуртия
      Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      244
      0

      В Удмуртии приступили к созданию интеллектуальной транспортной системы.

      Ижевск. Удмуртия. На трассе между Ижевском и Воткинском появились дорожная метеостанция и прибор учета интенсивности движения. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, это элементы интеллектуальной транспортной системы, которую планируется создать в регионе.

      Дорога Ижевск – Воткинск – самая загруженная в республике. Именно поэтому элементы «умной» инфраструктуры было решено установить на этой трассе.

      На установку дорожной метеостанции потребовалось около 4,5 млн рублей. Деньги удалось сэкономить в результате проведения торгов на ремонт региональных автодорог в 2017 году.

      Пост метеоконтроля, радиус действия которого составляет 25-30 км, не только позволит следить за погодными условиями, но и наблюдать за состоянием поверхности дороги, получать предупреждения об опасных явлениях: наледи, тумане, ветре.

      «Зная о возникновении на трассе таких опасных явлений как «чёрный лёд», «стекловидный лёд», мы можем своевременно известить подрядные организации и мобилизовать дополнительную технику. И наоборот, в случае, если подрядчик допускает на дороге снежный накат – а метеостанция позволяет нам видеть, когда он был устранен, – то мы можем наказать эксплуатирующую организацию за нарушение контракта. То есть это еще и способ контроля», - отметил глава Миндортранса Удмуртии Алексей Горбачев.

      Всего в Удмуртии планируется обустроить 20 метеопостов.

      10:51, 11 января, 2018
      244
      0
      #дороги\n#безопасность\n#Ижевск\n#Воткинск\n#погода\n#Удмуртия

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Следователи в Ижевске начали проверку по факту гибели ребенка в поликлинике

      16:03, 09 января, 2018
      27375

      Бег, тренировки и прогулки по Сарапулу: как проводят новогодние каникулы первые лица Удмуртии

      6062
      13:23, 06 января, 2018

      Попавшихся на взятке бывших чиновников Миндортранса осудили в Удмуртии

      5375
      14:22, 05 января, 2018

      Девочку из Удмуртии, которая ушла из дома, нашли в Ижевске

      4695
      20:00, 10 января, 2018

      В Удмуртии за новогодние каникулы погибли 19 человек

      4094
      15:00, 09 января, 2018

      Супруга Аршавина устроила дебош на борту авиалайнера

      14:13, 07 января, 2018
      2130

      В «Аэрофлоте» рассказали, почему сняли с рейса супругу Андрея Аршавина

      1695
      15:14, 08 января, 2018

      С начала 2018 года в России сократят 10 тыс сотрудников ГИБДД

      1387
      18:40, 05 января, 2018

      10 человек погибли в результате ДТП на трассе Нягань-Ханты-Мансийск

      1382
      10:17, 04 января, 2018

      На Урале собаки спасли двух заблудившихся в лесу подростков

      1111
      14:05, 06 января, 2018

      СМИ: Евросоюз намерен ввести санкции против России из-за «свиного» эмбарго

      11:00, 07 января, 2018
      1020

      Власти Украины рассказали о планах взрыва российского газопровода

      969
      14:57, 05 января, 2018

      Актер и певец Адриано Челентано празднует 80-летие

      927
      10:04, 06 января, 2018

      МОК утвердил форму российской хоккейной сборной на Олимпиаду-2018

      914
      17:55, 05 января, 2018

      Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

      907
      17:57, 06 января, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: стоимость проезда по Камскому мосту и благоустройство дворов в Ижевске

      10 января, 2018

      Удмуртия в минуту: гибель ребенка и долги «Ижстали»

      09 января, 2018

      «Сказбург» на Центральной площади Ижевска

      09 января, 2018