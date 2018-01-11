Победа «Ижстали», укрепление рубля и давление США на журналистов: что произошло минувшей ночью

«Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции подготовили для своих читателей утреннюю рубрику, в которой рассказывают о том, что произошло в Удмуртии, России и мире минувшей ночью и вечером.

Очередная победа:

Хоккейный клуб «Ижсталь» одержал вторую победу подряд в новом году. Минувшим вечером коллектив Сергея Душкина оказался сильнее «Рубина». Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу «сталеваров».

«Эта игра была продолжением предыдущего матча и по накалу, и по напряжению. Ребята справились. Конечно, пропустили три шайбы, что тоже очень много. Когда соперник повел 2:1, хорошо, что ребята включились, добавили, лавка была живая. Считаю, что больше на морально-волевых дожали соперника и, думаю, заслуженно победили», - рассказал после игры Душкин.

На данный момент «Ижсталь» находится на промежуточном 16 месте в Высшей хоккейной лиге, что дает право на участие в серии плей-офф. В активе команды 55 очков после 38 игр.

Рост рубля:

Рубль продолжит укреплять свои позиции до марта в связи с ростом цен на нефть. Об этом сообщает RT со ссылкой на «Известия».

«Мощную поддержку рублю в ближайшее время будет также давать календарный фактор первого квартала, когда традиционно невелик импорт», — заявила изданию директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова.

По мнению главного специалиста отдела операций на денежном рынке казначейства банка «Возрождение» Михаила Берулава, также высока вероятность того, что в первом квартале ЦБ не станет снижать ключевую ставку, что также позитивно будет влиять на курс российской валюты.

«В совокупности с другими факторами это образует для рубля хороший фундамент для дальнейшего укрепления», — заключил он.

По мнению Шиловой, курс рубля будет колебаться в пределах 56–58 рублей в первом квартале этого года.

Давление на журналистов:

Посольство России в Вашингтоне обвинило США в давлении на российские СМИ. Журналистов выдворяют из страны, а спецслужбы пытаются их завербовать, сообщает Интерфакс.

«Россия последовательно выступает против ограничения свободы прессы. В том числе в работе иностранных СМИ и журналистов. Чего нельзя сказать о США и ряде их союзников, продолжающих неприемлемую практику давления на российские медиа вместо взаимовыгодного сотрудничества. Дело дошло до отзыва виз, выдворений российских журналистов, участились попытки иностранных спецслужб склонить их к сотрудничеству», - говорится в комментарии посольства, поступившем в «Интерфакс».

Российские дипломаты указали, что реакций от международных организации по защите прав журналистов в связи с этим нет.

«Где же реакция авторитетных международных организаций, призванных защищать права журналистов? Услышим ли мы решительные протесты ОБСЕ?», - задались вопросом в дипмиссии России.

В посольстве также не исключили, что «в соответствии утвердившейся практикой двойных стандартов эти организации уже скоро выступят с жесткой критикой России за наши неизбежные зеркальные меры на необдуманные действия американских властей».