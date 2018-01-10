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      Удмуртия в минуту: стоимость проезда по Камскому мосту и благоустройство дворов в Ижевске

      18:29, 10 января, 2018
      18:29, 10 января, 2018
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      #благоустройство\n#общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#красота\n#новости\n#археология\n#Камский мост
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      Традиционный обзор самых интересных новостей среды.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подошла к концу среда, 10 января. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят итоги дня.

      Удмуртия в минуту: стоимость проезда по Камскому мосту и благоустройство дворов в Ижевске

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

       

      Рост тарифов:

      Со среды в Удмуртии подорожала стоимость проезда по мостам через реки Каму и Буй. Изменения коснулись стоимости проезда для большегрузов. Кроме того, дороже стал проезд по мосту через Буй для легковых авто.

      Приведут в порядок:

      В Ижевске в течение ближайших пяти лет планируется благоустроить 179 дворов. Работы проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

      Находка:

      Сотрудники национального музея в Ижевске нашли уникальный артефакт. Они обнаружили надгробную плиту с могилы первого профессионального столичного архитектора Семена Дудина.

      Конкурс красоты:

      Студентка Удмуртского госуниверситета Татьяна Кислицына представит республику на конкурсе «Татьяна Поволжья-2018». Состязание красавиц состоится в конце месяца в столице Чувашии.

      Ангелфест:

      В Ижевске начался фестиваль ледовых ангелов и архангелов. Проходит он уже в седьмой раз. К ваянию образов художники приступят в пятницу. Изготовление скульптур планируется завершить к празднику Крещения.

      18:29, 10 января, 2018
      437
      0
      #благоустройство\n#общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#красота\n#новости\n#археология\n#Камский мост

       

       

       

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