Удмуртия в минуту: стоимость проезда по Камскому мосту и благоустройство дворов в Ижевске

Традиционный обзор самых интересных новостей среды.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подошла к концу среда, 10 января. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят итоги дня.

Рост тарифов:

Со среды в Удмуртии подорожала стоимость проезда по мостам через реки Каму и Буй. Изменения коснулись стоимости проезда для большегрузов. Кроме того, дороже стал проезд по мосту через Буй для легковых авто.

Приведут в порядок:

В Ижевске в течение ближайших пяти лет планируется благоустроить 179 дворов. Работы проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Находка:

Сотрудники национального музея в Ижевске нашли уникальный артефакт. Они обнаружили надгробную плиту с могилы первого профессионального столичного архитектора Семена Дудина.

Конкурс красоты:

Студентка Удмуртского госуниверситета Татьяна Кислицына представит республику на конкурсе «Татьяна Поволжья-2018». Состязание красавиц состоится в конце месяца в столице Чувашии.

Ангелфест:

В Ижевске начался фестиваль ледовых ангелов и архангелов. Проходит он уже в седьмой раз. К ваянию образов художники приступят в пятницу. Изготовление скульптур планируется завершить к празднику Крещения.