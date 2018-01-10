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      В Удмуртии подорожали бензин и дизельное топливо

      11:47, 10 января, 2018
      Георгий Поветкин
      11:47, 10 января, 2018
      Георгий Поветкин
      823
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия
      Фото: pixabay.com
      823
      0

      Об этом сообщает Удмуртстат.

      Ижевск. Удмуртия. В декабре в Удмуртии подорожали бензин и дизельное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе территориального органа Федеральной службы Государственной статистики.

      «Цены на автомобильный бензин стали выше, чем в прошлом месяце, на 1,3 процента, дизельное топливо - на 2,7 процента», - сообщили в Удмуртстате.

      Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) - 37,85 рублей

      Бензин автомобильный марки АИ-95 и выше - 40,79 рублей

      Бензин автомобильный марки АИ-98 - 46,90 рублей

      Дизельное топливо - 40,84 рублей.

      В целом индекс потребительских цен в декабре 2017 года составил 100,2% (для сравнения: в декабре 2016 года – 100,1%). Продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали на 0,4%, непродовольственные товары – на 0,1%, услуги – на 0,2%.

      11:47, 10 января, 2018
      Георгий Поветкин
      823
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия

       

       

       

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