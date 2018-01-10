Об этом сообщает Удмуртстат.

Ижевск. Удмуртия. В декабре в Удмуртии подорожали бензин и дизельное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе территориального органа Федеральной службы Государственной статистики.

«Цены на автомобильный бензин стали выше, чем в прошлом месяце, на 1,3 процента, дизельное топливо - на 2,7 процента», - сообщили в Удмуртстате.

Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) - 37,85 рублей

Бензин автомобильный марки АИ-95 и выше - 40,79 рублей

Бензин автомобильный марки АИ-98 - 46,90 рублей

Дизельное топливо - 40,84 рублей.

В целом индекс потребительских цен в декабре 2017 года составил 100,2% (для сравнения: в декабре 2016 года – 100,1%). Продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали на 0,4%, непродовольственные товары – на 0,1%, услуги – на 0,2%.