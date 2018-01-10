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      315 детей родилось в Удмуртии в первые дни нового года

      08:30, 10 января, 2018
      Диана Ворончихина
      08:30, 10 января, 2018
      Диана Ворончихина
      235
      0
      #дети\n#семья\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#Минздрав\n#Минздрав Удмуртии
      Фото: pixabay.com
      235
      0

      Это на 72 ребенка больше, чем за такой же период 2017 года.

      Ижевск. Удмуртия. За первые 8 дней нового года в Удмуртии родилось 315 детей. Как сообщает пресс-служба республиканского Минздрава, это на 72 ребенка больше, чем за такой же период 2017 года.

      Больше родилось мальчиков – 166, девочек – 149, в том числе 5 двоен.

      11 малышей родилось в первый день 2018 года. Самый первый ребенок, родившийся в республике – мальчик.

      Счастливыми родителями 1 января стали семь семей в Ижевске, одна в Можге, две в Воткинске и одна в Сарапуле. 

      08:30, 10 января, 2018
      Диана Ворончихина
      235
      0
      #дети\n#семья\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#Минздрав\n#Минздрав Удмуртии

       

       

       

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