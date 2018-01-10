315 детей родилось в Удмуртии в первые дни нового года

Это на 72 ребенка больше, чем за такой же период 2017 года.

Ижевск. Удмуртия. За первые 8 дней нового года в Удмуртии родилось 315 детей. Как сообщает пресс-служба республиканского Минздрава, это на 72 ребенка больше, чем за такой же период 2017 года.

Больше родилось мальчиков – 166, девочек – 149, в том числе 5 двоен.

11 малышей родилось в первый день 2018 года. Самый первый ребенок, родившийся в республике – мальчик.

Счастливыми родителями 1 января стали семь семей в Ижевске, одна в Можге, две в Воткинске и одна в Сарапуле.