Удмуртия в минуту: гибель ребенка и долги «Ижстали»

Информационные итоги дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Главной новостью первого рабочего дня нового года в Удмуртии стало сообщение о гибели мальчика в поликлинике Ижевска. Предварительной причиной смерти ребенка назвали пневмонию. По факту гибели малыша следователи начали проверку.

Несказочный городок:

Глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал ледовый городок на Центральной площади Ижевска. По его словам, эта территория должна использоваться для прогулок, а не для подобных сооружений.

Уборка улиц:

Также руководитель республики остался недоволен качеством уборки улиц Ижевска. В частности, внушительный слой снега лежал в новогоднюю ночь на Центральной площади. На состояние городских территорий пожаловались жители.

Уровень зарплат:

Удмуртия заняла 55-е место по уровню зарплаты среди 85 российских регионов. Список составляли по доле работников, получающих более 100 тыс. рублей в месяц.

Долги по налогам:

Прежнее руководство хоккейного клуба «Ижсталь» накопило многомиллионные долги по налогам. Сейчас руководству республики нужно изыскать около 17 млн рублей, чтобы погасить задолженность.