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      Удмуртия в минуту: гибель ребенка и долги «Ижстали»

      18:24, 09 января, 2018
      18:24, 09 января, 2018
      826
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      #медицина\n#дети\n#спорт\n#благоустройство\n#налоги\n#общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#зарплата\n#видео\n#Удмуртия\n#новости\n#Александр Бречалов
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      Информационные итоги дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. Главной новостью первого рабочего дня нового года в Удмуртии стало сообщение о гибели мальчика в поликлинике Ижевска. Предварительной причиной смерти ребенка назвали пневмонию. По факту гибели малыша следователи начали проверку.

      Удмуртия в минуту: гибель ребенка и долги "Ижстали"

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

       

      Несказочный городок:

      Глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал ледовый городок на Центральной площади Ижевска. По его словам, эта территория должна использоваться для прогулок, а не для подобных сооружений.

      Уборка улиц:

      Также руководитель республики остался недоволен качеством уборки улиц Ижевска. В частности, внушительный слой снега лежал в новогоднюю ночь на Центральной площади. На состояние городских территорий пожаловались жители.

      Уровень зарплат:

      Удмуртия заняла 55-е место по уровню зарплаты среди 85 российских регионов. Список составляли по доле работников, получающих более 100 тыс. рублей в месяц.

      Долги по налогам:

      Прежнее руководство хоккейного клуба «Ижсталь» накопило многомиллионные долги по налогам. Сейчас руководству республики нужно изыскать около 17 млн рублей, чтобы погасить задолженность.

      18:24, 09 января, 2018
      826
      0
      #медицина\n#дети\n#спорт\n#благоустройство\n#налоги\n#общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#зарплата\n#видео\n#Удмуртия\n#новости\n#Александр Бречалов

       

       

       

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