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      Удмуртия вошла в число регионов с высшим уровнем качества проведения оценки регулирующего воздействия

      14:34, 09 января, 2018
      14:34, 09 января, 2018
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      #общество\n#Ижевск\n#Удмуртия
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      Лидерами списка стали три субъекта России.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в число регионов с «высшим уровнем» качества проведения оценки регулирующего воздействия. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Удмуртской Республики.

      «Республике присвоена оценка «высший уровень», что подтверждает качество и высокий уровень практического применения инструментов оценки регулирующего воздействия (ОРВ) в регионе», - говорится в сообщении.

      Специалисты Минэкономразвития России при оценке учли не только данные регионального ведомства, но и мнение представителей бизнес-ассоциаций, которые участвуют в ОРВ и представляют свои оценки качества проводимой работы.

      В результате лидерами рейтинга стали Хабаровский, Краснодарский края и Ульяновская область. Удмуртия вошла в число 27 регионов с высшим уровнем практического применения инструментов оценки регулирующего воздействия.

      «Неудовлетворительный уровень» зарегистрировали в 3 субъектах: Калмыкии, Ингушетии и Чукотском автономном округе.

      Наша справка: Оценка регулирующего воздействия, или анализ регуляторного воздействия (влияния) — оценка социально-экономических последствий вводимого или введённого ранее государственного регулирования. Является разновидностью оценки программ и политик.

      Основная роль ОРВ заключается в отсеве необдуманных и нецелесообразных решений на этапе принятия того или иного нормативно-правового акта, оценке того, достигает ли регулирование поставленных целей, а также в оценке возможных последствий нового регулирования. Зачастую это осуществляется путём монетизации потенциальных издержек и выгод нового регулирования, а также оценки его сторонних эффектов.

      14:34, 09 января, 2018
      468
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Удмуртия

       

       

       

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