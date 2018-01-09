Лидерами списка стали три субъекта России.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в число регионов с «высшим уровнем» качества проведения оценки регулирующего воздействия. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Удмуртской Республики.

«Республике присвоена оценка «высший уровень», что подтверждает качество и высокий уровень практического применения инструментов оценки регулирующего воздействия (ОРВ) в регионе», - говорится в сообщении.

Специалисты Минэкономразвития России при оценке учли не только данные регионального ведомства, но и мнение представителей бизнес-ассоциаций, которые участвуют в ОРВ и представляют свои оценки качества проводимой работы.

В результате лидерами рейтинга стали Хабаровский, Краснодарский края и Ульяновская область. Удмуртия вошла в число 27 регионов с высшим уровнем практического применения инструментов оценки регулирующего воздействия.

«Неудовлетворительный уровень» зарегистрировали в 3 субъектах: Калмыкии, Ингушетии и Чукотском автономном округе.

Наша справка: Оценка регулирующего воздействия, или анализ регуляторного воздействия (влияния) — оценка социально-экономических последствий вводимого или введённого ранее государственного регулирования. Является разновидностью оценки программ и политик.

Основная роль ОРВ заключается в отсеве необдуманных и нецелесообразных решений на этапе принятия того или иного нормативно-правового акта, оценке того, достигает ли регулирование поставленных целей, а также в оценке возможных последствий нового регулирования. Зачастую это осуществляется путём монетизации потенциальных издержек и выгод нового регулирования, а также оценки его сторонних эффектов.