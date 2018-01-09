Экс-замминистра внутренних дел Удмуртии возглавил МВД Тывы

Соответствующий указ подписал Президент России.

Кызыл. Тыва. Бывший заместитель министра внутренних дел Удмуртии Александр Щур возглавил МВД по Республике Тыва. Об этом говорится на сайте силового ведомства.

«В декабре 2017 года Указом Президента Российской Федерации назначен министром внутренних дел по Республике Тыва», - отмечено в сообщении.

Напомним, Александр Щур с 2011 по 2014 год был начальником полиции, заместителем министра внутренних дел по Удмуртской Республике. Позже его перевели на службу в Ростовскую область.