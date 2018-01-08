Строительство полигона ТКО под Глазовом полностью остановлено

Речь идет постройке сооружений вблизи Сянинского водозабора.

Глазов. Удмуртия. Глазовская городская дума опровергла информацию о продолжении строительства полигона твердых коммунальных отходов вблизи Сянинского водозабора. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По словам председателя Совета депутатов Глазовского района Владимира Терского, в районе Сянинского водозабора строительство полигона ТКО остановлено. Круглосуточно на месте бывшей стройки дежурят сторожа, которые охраняют находящуюся там технику: трактор и трал. Помимо этого, ситуация находится под контролем главы муниципального образования «Кожильское» Сергея Бурова, который посещает территорию полигона каждую неделю.

Отмечается, что у компании «Экосмарт» нет оснований для продолжения строительства в Сянино, так как разрешение на постройку истекло и больше не продлевалось.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Глазовском районе продолжается строительство полигона ТКО. Хотя ранее власти Удмуртии заявляли о прекращении стройки.