Подарки для нуждающихся готовят в Удмуртии к Рождеству

Принять участие в благотворительной акции могут все желающие.
Ижевск. Удмуртия. Центр гуманитарной помощи Свято-Михайловского собора в Ижевске подготовит рождественские подарки нуждающимся. Об этом сообщается на сайте Удмуртской епархии.
Принять участие в этой благотворительной акции может каждый желающий. Подарки нуждающимся можно положить в специальную корзину в притворе храма.
Помимо этого руководитель Центра гуманитарной помощи Анна Викторовна Воскресенских и ключарь Михайловского собора протоиерей Роман Воскресенских собирают сладкие подарки для обитателей «Теплого крова» - временного пристанища для бездомных, а волонтеры центра готовят для них салаты «Оливье».
Все подарки будут переданы нуждающимся после праздника Рождества Христова.