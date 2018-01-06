Подарки для нуждающихся готовят в Удмуртии к Рождеству

Принять участие в благотворительной акции могут все желающие.

Ижевск. Удмуртия. Центр гуманитарной помощи Свято-Михайловского собора в Ижевске подготовит рождественские подарки нуждающимся. Об этом сообщается на сайте Удмуртской епархии.

Принять участие в этой благотворительной акции может каждый желающий. Подарки нуждающимся можно положить в специальную корзину в притворе храма.

Помимо этого руководитель Центра гуманитарной помощи Анна Викторовна Воскресенских и ключарь Михайловского собора протоиерей Роман Воскресенских собирают сладкие подарки для обитателей «Теплого крова» - временного пристанища для бездомных, а волонтеры центра готовят для них салаты «Оливье».

Все подарки будут переданы нуждающимся после праздника Рождества Христова.