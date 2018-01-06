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      Итоги Года экологии подвели в Удмуртии

      11:11, 06 января, 2018
      Юлия Мокрушина
      11:11, 06 января, 2018
      Юлия Мокрушина
      507
      0
      #экология\n#Удмуртия\n#отходы\n#природа
      Фото: pixabay.com
      507
      0

      В целом он оказался успешным.

      Ижевск. Удмуртия. Итоги Года экологии и особо охраняемых природных территорий подвели в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба  регионального Минприроды.

      По данным ведомства, за год в республике достигнуто увеличение утилизированных и обезвреженных отходов, с 17 до 21 процента от общего количества. Утилизировано 6 тыс тонн опасных отходов, ликвидировано 1076 несанкционированных свалок.

      Началась рекультивация полигона ТБО площадью более 20 га. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с его рекультиваций, составляет 210 тыс человек.

      Снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух составило 1000 тонн/год. Закуплено 25 новых «эко-автобусов», работающих на газомоторном топливе. Увеличено потребление компримированного природного газа в качестве моторного топлива на 6,7 млн. м3 в год.

      В течение года уменьшен сброс загрязненных сточных вод более чем 64 млн. кубометров. Благоустроено 36 родников.

      Также за год в Удмуртии восстановлено 6500 га леса, 53 га леса очищено от бытового мусора и захламленности. Выявлено 2419 фактов нарушения лесного законодательства, в т.ч. 147 случаев незаконной заготовки древесины. Помимо лесовосстановления в населенных пунктах Удмуртии в течение года посажено 105 тысяч деревьев и кустарников различных пород, из них 21,6 тыс. - в Ижевске.

      На 3 тыс. гектар выросла площадь ООПТ регионального значения. Почти в три раза увеличена территория природного парка «Усть-Бельск» с 1770 га до 4785 га. Установлены границы 13 природных заказников регионального значения. Созданы охранные зоны 2-х памятников природы регионального значения. В качестве профилактики африканской чумы свиней обеспечено численности дикого кабана в каждом охотничьем угодье республики снижения до 2 особей на тысячу гектар.

      В течение года в более чем 1000 эколого-просветительских и практических мероприятий приняли участие около 800 тысяч человек.

      11:11, 06 января, 2018
      Юлия Мокрушина
      507
      0
      #экология\n#Удмуртия\n#отходы\n#природа

       

       

       

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