Попавшихся на взятке бывших чиновников Миндортранса осудили в Удмуртии

В общей сумме соучастники получили около 600 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Двух бывших чиновников Миндортранса Удмуртии осудили за взятку. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, осужденные получили от предпринимателя около 600 тыс.рублей.

Установлено, что 44-летний начальник сектора организации и контроля перевозок пассажиров и багажа легковым такси ведомства ежемесячно получал взятки от предпринимателя, который оказывал услуги такси. За это чиновник обещал своё покровительство по службе, а также ускоренную выдачу разрешений. Соучастником преступления оказался 34-летний замначальника отдела контроля в области сохранности автомобильных дорог того же министерства.

Чиновники были задержаны 1 февраля 2017 года при получении очередной взятки.

29 декабря мужчинам вынесли приговор. Бывшему начальнику сектора назначили 7 лет и 6 месяцев лишения свободы, а также штраф 700 тыс. рублей. Коллега получил 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно и штраф в размере 224 тыс. рублей. Предприниматель, который передавал деньги, получил 5 лет лишения свободы условно и штраф 168 тыс. руб.

Также напомним, что по данным СКР, в 2016 году бывший начальник сектора Минтранса незаконно привлекал предпринимателя к административной ответственности и ограничивал его права, пытаясь склонить его к постоянной передаче ему взяток.