  • $ 57.6 ↓
  • € 68.87 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Попавшихся на взятке бывших чиновников Миндортранса осудили в Удмуртии

      14:22, 05 января, 2018
      Анна Торхова
      14:22, 05 января, 2018
      Анна Торхова
      1816
      0
      #Удмуртия\n#Минтранс\n#уголовное дело\n#взятка\n#суд.
      1816
      0

      В общей сумме соучастники получили около 600 тыс. рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Двух бывших чиновников Миндортранса Удмуртии осудили за взятку. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, осужденные получили от предпринимателя около 600 тыс.рублей.

      Установлено, что 44-летний начальник сектора организации и контроля перевозок пассажиров и багажа легковым такси ведомства ежемесячно получал взятки от предпринимателя, который оказывал услуги такси. За это чиновник обещал своё покровительство по службе, а также ускоренную выдачу разрешений. Соучастником преступления оказался 34-летний замначальника отдела контроля в области сохранности автомобильных дорог того же министерства.

      Чиновники были задержаны 1 февраля 2017 года при получении очередной взятки.

      29 декабря мужчинам вынесли приговор. Бывшему начальнику сектора назначили 7 лет и 6 месяцев лишения свободы, а также штраф 700 тыс. рублей. Коллега получил 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно и штраф в размере 224 тыс. рублей. Предприниматель, который передавал деньги, получил 5 лет лишения свободы условно и штраф 168 тыс. руб.

      Также напомним, что по данным СКР, в 2016 году бывший начальник сектора Минтранса незаконно привлекал предпринимателя к административной ответственности и ограничивал его права, пытаясь склонить его к постоянной передаче ему взяток.

      14:22, 05 января, 2018
      Анна Торхова
      1816
      0
      #Удмуртия\n#Минтранс\n#уголовное дело\n#взятка\n#суд.

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Похолодание начнется в Удмуртии в четверг

      12:24, 03 января, 2018
      3249

      Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Удмуртии

      2926
      15:11, 29 декабря, 2017

      Голосование за лучший новогодний костюм стартовало в Ижевске

      2873
      12:00, 01 января, 2018

      2 января: куда сходить жителям Удмуртии

      2560
      17:01, 01 января, 2018

      Количество пьяных водителей в новогоднюю ночь на дорогах Удмуртии выросло в два раза

      2483
      13:04, 01 января, 2018

      Десятилетний период похолодания начнется с 2018 года на юге России

      12:05, 02 января, 2018
      1181

      Роспотребнадзор назвал самые опасные новогодние продукты

      1172
      17:55, 30 декабря, 2017

      На Сахалине медсестра устроила в реанимации фотосессию с тяжелобольными пациентами

      1114
      13:47, 29 декабря, 2017

      Президент России встретит Новый год в кругу близких

      986
      14:22, 31 декабря, 2017

      10 человек погибли в результате ДТП на трассе Нягань-Ханты-Мансийск

      936
      10:17, 04 января, 2018

      Ученые выяснили, как организм человека регулирует свой вес

      19:17, 29 декабря, 2017
      1281

      Ученые нашли способ худеть без спорта и диет

      902
      19:26, 03 января, 2018

      В США женщина родила близнецов в разные годы

      869
      16:09, 02 января, 2018

      Глобальное потепление превратит четверть поверхности Земли в пустыню

      772
      16:56, 03 января, 2018

      Volkswagen хочет в два раза увеличить производство e-Golf

      755
      16:01, 30 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил с наступающим 2018 годом

      01 января, 2018

      Видеоитоги 2017 от ИА «Сусанин»

      29 декабря, 2017

      Ленивец появился в зоопарке Удмуртии

      29 декабря, 2017