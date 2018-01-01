Голосование за лучший новогодний костюм стартовало в Ижевске

Отдать свои голоса лучшим костюмам можно в четырех номинациях.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовало голосование на лучший новогодний костюм среди воспитанников детских садов. Проходит оно с 1 по 8 января на сайте «Сусанин» по четырем номинациям: «В гостях у сказки» (костюмы сказочных персонажей, животных, героев мультфильмов), «Новогодний серпантин» (костюмы на тему Нового года: снежинка, елочка, елочные игрушки), «Команда Деда Мороза» (внук дедушки Мороза, внучка, гномы) и «Символ Нового года» (собака).

Новогодний Карнавал Общественно-политический сайт Удмуртской республики и города Ижевска, Удмуртской республики (Удмуртии) и Приволжского федерального округа (ПФО) СУСАНИН. Рейтинги персон, тем и событий произошедших в Удмуртии и городе Ижевске на предыдущей неделе, местные новости из различных источников о политике, бизнесе, экономике, культуре и спорте, скандалы, пресс-клиппинг и мониторинг печатных СМИ г.

Партнёры конкурса «Новогодний карнавал» приготовили для победителей по-настоящему новогодние подарки. В их числе сладкие, шоколадные и фруктовые корзины, кресла-груши, билеты на новогодние представления и другие сюрпризы. Финал конкурса состоится 13 января в день Старого Нового года.

Организаторами конкурса являются Управление дошкольного образования и воспитания администрации Ижевска, информационно-методический центр «Альтернатива», медиагруппа «КОМОС-МЕДИА» (LOVE RADIO 97,8 в Ижевске) при поддержке информационного агентства «Сусанин» и еженедельника «АиФ в Удмуртии».

Генеральный партнёр конкурса – сеть супермаркетов вкусной еды «SPAR»;

Партнёр конкурса в номинации «Команда Деда Мороза» - газета «Удмуртская Правда»;

Партнёр конкурса в номинации «В гостях у сказки» - информационное агентство «Сусанин»;

Партнёр конкурса в номинации «Символ года» - мебельная фабрика «Арбат»;

Партнёр конкурса в номинации «Новогодний серпантин» - Государственная аптечная сеть «Госаптека» ГУП УР Аптеки Удмуртии.