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      Дед Мороз и Снегурочка пришли к вернувшимся в свои квартиры жильцам обрушившегося дома в Ижевске

      11:04, 31 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      11:04, 31 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      473
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Новый год\n#праздники
      Фото: izh.ru
      473
      0

      Кроме того, сказочные персонажи побывали в пункте временного размещения жителей.

      Ижевск. Удмуртия. Дед Мороз и Снегурочка пришли в гости к жильцам частично обрушившегося дома на Удмуртской, 261 в Ижевске. Как сообщает пресс-служба администрации города, новогодний волшебник и его внучка побывали у жителей 1-3 подъезда в субботу, 30 декабря.

      «Люди совсем недавно заехали домой, возвращаются к обычному ритму жизни. Накануне праздника мы организовали для них небольшой сюрприз силами сотрудников муниципальных учреждений культуры, – рассказал заместитель главы администрации города по социальной политике Дмитрий Чистяков. – Хочется верить, что визит новогоднего волшебника создал в семьях праздничное настроение, добавил позитивных эмоций».

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      Кроме того, Дед Мороз и Снегурочка побывали в санатории «Голубой вагон», который стал пунктом временного размещения жителей 4-6 подъездов.

      Напомним, что из-за взрыва газа 9 ноября произошло частичное обрушение дома №261 по улице Удмуртской. 27 декабря началось заселение жильцов 1-3 подъездов. Проведенная экспертиза показала, что здание не имеет дефектов, опасных для проживания. 

      дед мороз 2.jpg

      11:04, 31 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      473
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Новый год\n#праздники

       

       

       

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