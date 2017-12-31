Дед Мороз и Снегурочка пришли к вернувшимся в свои квартиры жильцам обрушившегося дома в Ижевске

Кроме того, сказочные персонажи побывали в пункте временного размещения жителей.

Ижевск. Удмуртия. Дед Мороз и Снегурочка пришли в гости к жильцам частично обрушившегося дома на Удмуртской, 261 в Ижевске. Как сообщает пресс-служба администрации города, новогодний волшебник и его внучка побывали у жителей 1-3 подъезда в субботу, 30 декабря.

«Люди совсем недавно заехали домой, возвращаются к обычному ритму жизни. Накануне праздника мы организовали для них небольшой сюрприз силами сотрудников муниципальных учреждений культуры, – рассказал заместитель главы администрации города по социальной политике Дмитрий Чистяков. – Хочется верить, что визит новогоднего волшебника создал в семьях праздничное настроение, добавил позитивных эмоций».





Кроме того, Дед Мороз и Снегурочка побывали в санатории «Голубой вагон», который стал пунктом временного размещения жителей 4-6 подъездов.

Напомним, что из-за взрыва газа 9 ноября произошло частичное обрушение дома №261 по улице Удмуртской. 27 декабря началось заселение жильцов 1-3 подъездов. Проведенная экспертиза показала, что здание не имеет дефектов, опасных для проживания.



