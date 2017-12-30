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      Детский реацентр в Ижевске заработает с июня 2018 года

      15:24, 30 декабря, 2017
      Юлия Мокрушина
      15:24, 30 декабря, 2017
      Юлия Мокрушина
      553
      0
      #медицина\n#дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Александр Бречалов
      Фото: udmurt.ru
      553
      0

      Там ежегодно смогут проходить реабилитацию 1600 детей.

      Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии заканчивается строительство реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Полностью он заработает с 1 июня следующего года.

      В субботу, 30 декабря, в Центре побывал глава Удмуртии Александр Бречалов. Он осмотрел здание и побеседовал со строителями и работниками.

      «Были сложности с финансированием. Я благодарен министру труда и социальной защиты России Максиму Анатольевичу Топилину. Он поддержал нас, помог с федеральными средствами. Михаил Сафарбекович выделил частные средства. Были очень жёсткие условия соглашения. Но мы справились. Стоит отметить слаженную работу всех участников строительного процесса и отдельно генерального подрядчика - это Главное управление строительства №8, которое сделало практически невозможное. Символично, что этот  долгожданный объект, который теперь будет служить детям, мы сдаём в канун Нового года», - отметил Александр Бречалов

      В Центре смогут проходить реабилитацию 1600 детей в год, единовременно - 155 детей.

      Стоимость объекта с учётом комплектации самым современным оборудованием составляет более 700 миллионов рублей. При этом финансирование строительства Центра осуществляется как за счёт средств бюджета (республиканского, федерального), так и за счёт средств некоммерческой благотворительной организации «Благотворительный фонд «САФМАР».

      Основная цель реабилитационного центра - оказание детям в возрасте от рождения до 18 лет, имеющим отклонения в физическом или умственном развитии, и воспитывающим их семьям квалифицированной социально-медицинской, социально-психологической, социально-педагогической помощи, максимально полной и своевременной реабилитации к жизни в обществе, семье, к обучению и труду в пределах реабилитационной программы или  рекомендаций лечащих врачей.

      Также здесь откроют отделение службы ранней помощи для детей до 3 лет с целью проведения групповых и индивидуальных занятий совместно с родителями на срок от 3 до 36 месяцев, также планируется создание группы дневного пребывания "Особый ребенок"для подготовки ребёнка к пребыванию в детском саду. Курс реабилитации составит от 3 до 12 месяцев.

      15:24, 30 декабря, 2017
      Юлия Мокрушина
      553
      0
      #медицина\n#дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Александр Бречалов

       

       

       

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