Ленивец Забава переехала в зоопарк Удмуртии

Посетители смогут увидеть нового обитателя уже в новогодние каникулы.

Ижевск. Удмуртия. Двупалый ленивец Забава переехала в Ижевск из Екатеринбурга. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали представители Зоопарка Удмуртии.

Ленивец появился в зоопарке Удмуртии Забава уже обживается в своем вольере.

«Для нас это новый обитатель, мы знакомимся с ней, с её привычками и повадками. Месяц она будет на карантине, но посетители смогут увидеть Забаву уже в новогодние каникулы», - рассказали в зоопарке.

Познакомиться с Забавой можно в «Стране обезьян».