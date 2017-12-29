Столбики термометров опустятся до -10 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В новогоднюю ночь в Удмуртии похолодает. По данным пресс-службы Удмуртского Гидрометцентра, местами в республике пройдет слабый снег.

Столбики термометров опустятся до -5, -10 градусов.

«Днем температура воздуха поднимется до -2..-7 градусов», - отмечают синоптики.

В субботу, 30 декабря, существенных осадков не ожидается, только кое-где пройдет слабый снег, днем будет слабый плюс. 31 декабря будет чуть прохладнее – от -3 до -8 градусов. Похолодание приведет к гололедице на дорогах.