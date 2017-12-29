В Удмуртии прием заявлений на получение маткапитала начнется после новогодних праздников

Одновременно родители смогут подать заявление на получение СНИЛС ребенку.

Ижевск. Удмуртия. Заявления от нуждающихся семей Удмуртии на получение ежемесячной выплаты из материнского капитала начнется сразу после новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.

Отметим, что данная выплата полагается тем семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года, то есть мама будет подавать сразу два заявления: на получение сертификата и установление выплаты. Одновременно родители смогут подать заявление на получение СНИЛС ребенку.

Для того, чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов членов семьи за последние 12 месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка.

«Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату», - говорится в сообщении.

Прожиточные минимумы и доходы семьи в Удмуртии: для трудоспособного гражданина - 9 468 рублей; на члена семьи из расчета 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина - 14 202 рублей; доход семьи из 4 человек в 2017 году (родители и два ребенка) - 56 808 рублей; доход семьи из 3 человек в 2017 году (мама и два ребенка) - 42 606 рублей; размер ежемесячной выплаты семье (прожиточный минимум ребенка) – 8 964 рублей.