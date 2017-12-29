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      На трассе «Ижевск-Ува» из-за тумана ограничили движение автобусов

      13:20, 29 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      13:20, 29 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      318
      0
      #дороги\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Ува\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии
      Фото: ИА "Сусанин"
      318
      0

      Видимость на дороге составляет до 300 метров.

      Ижевск. Удмуртия. На трассе «Ижевск-Ува» из-за тумана ограничили движение автобусов. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, видимость на дороге составляет до 300 метров.

      «В связи с плохой видимостью на дороге, вызванной туманом, временно ограничено движение автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров, на автомобильной дороге «Ижевск – Ува». Видимость до 300 метров, а в отдельных местах, низинах до 200 и менее», - говорится в сообщении ведомства.

      На сайте администрации Ижевска также сказано, что туман продержится до 30 декабря.

      Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать меры безопасности: ограничить скорость, использовать противотуманные фары.

      «Наилучшим решением в данных условиях является использование противотуманных фар, предназначенных для улучшения освещения дороги в условиях недостаточной видимости. На автомобилях должны быть установлены две противотуманные фары, причём их включение должно быть обеспечено совместно с габаритными огнями и освещением регистрационного знака», - рассказали в ведомстве.

      Согласно требованиям ПДД, в условиях недостаточной видимости противотуманные фары могут использоваться как отдельно, так и совместно с дальним или ближним светом фар.

      Также водителей призывают не отвлекаться на разговоры, приём пищи и курение, поскольку дорожные знаки и указатели видны очень слабо, их легко не заметить. 

      13:20, 29 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      318
      0
      #дороги\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Ува\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии

       

       

       

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