Видимость на дороге составляет до 300 метров.

Ижевск. Удмуртия. На трассе «Ижевск-Ува» из-за тумана ограничили движение автобусов. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, видимость на дороге составляет до 300 метров.

«В связи с плохой видимостью на дороге, вызванной туманом, временно ограничено движение автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров, на автомобильной дороге «Ижевск – Ува». Видимость до 300 метров, а в отдельных местах, низинах до 200 и менее», - говорится в сообщении ведомства.

На сайте администрации Ижевска также сказано, что туман продержится до 30 декабря.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать меры безопасности: ограничить скорость, использовать противотуманные фары.

«Наилучшим решением в данных условиях является использование противотуманных фар, предназначенных для улучшения освещения дороги в условиях недостаточной видимости. На автомобилях должны быть установлены две противотуманные фары, причём их включение должно быть обеспечено совместно с габаритными огнями и освещением регистрационного знака», - рассказали в ведомстве.

Согласно требованиям ПДД, в условиях недостаточной видимости противотуманные фары могут использоваться как отдельно, так и совместно с дальним или ближним светом фар.

Также водителей призывают не отвлекаться на разговоры, приём пищи и курение, поскольку дорожные знаки и указатели видны очень слабо, их легко не заметить.