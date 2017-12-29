Активы ДП «Ижевское» и «Удмуртавтодора» оценили более чем в 3 млрд рублей

Эти деньги планируется направить на ремонт 62 участков непроезжих, сельских дорог.

Ижевск. Удмуртия. Активы дорожного предприятия «Ижевское» и «Удмуртавтодора» оценили более чем в 3 млрд рублей. Эти средства планируется привлечь и направить на ремонт 62 участков сельских, непроезжих дорог, сообщил в прямом эфире на радио Моя Удмуртия глава Удмуртии Александр Бречалов.

Главе поступил вопрос, с чем связано акционирование предприятия «Удмуртавтодор».

Руководитель сообщил, что в республиканской и муниципальной собственности Удмуртии находится около 300 предприятий. Большая часть из них показывают рекорды неэффективности.

«У нас огромный долг, у нас не самые высокие зарплаты, откуда это всё должно быть? Из поступления в бюджет, и в том числе через эффективно расходование бюджетных средств и эффективное управление нашими активами», - отметил Александр Бречалов.

Как отметил глава, распродавать республика ничего не собирается, а планирует привлекать средства путем акционирования.