2 млрд рублей планируется выделить на ремонт дорог в Балезинском и Якшур-Бодьинском районах Удмуртии

Асфальт заменят на дороге, которая ведёт к селу Старые Зятцы, а также на участке Балезино - Сергино.

Ижевск. Удмуртия. Правительству Удмуртии поручили найти 2 млрд внебюджетных средств для ремонта участков непроезжих дорог в Балезинском и Якшур-Бодьинском районах. Об этом в прямом эфире на радио Моя Удмуртия рассказал глава республики Александр Бречалов.

Деньги направят на ремонт дороги Балезино-Сергино и дороге, которая ведет к селу Старые Зятцы.

Помимо этого, глава также отметил, что на 2018 год перепроектированы уже 7 сельских дорог. Благодаря этому удалось сэкономить более 130 млн рублей.