Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов ИА «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Еще один рабочий день в Удмуртии близится к завершению. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили обзор самых интересных новостей четверга, 28 декабря.

Удмуртия в минуту: безопасность в Новый год и последствия потепления Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Безопасный праздник:

Меры безопасности в ночь на 1 января в Удмуртии усилят. Так, на центральной площади Ижевска правоохранители будут выборочно проверять жителей металлодетекторами. Дежурство в Новый год будут нести 852 полицейских.

Закрытие движения:

В новогоднюю ночь на улицах Ижевска ограничат движение транспорта. Недоступны будут участки улиц Пушкинской, Наговицына, Бородина и Лихвинцева.

Последствия потепления:

Жителей Удмуртии предупредили об опасности схода снега с крыш. К этому привело начавшееся в четверг потепление. Местами по республике столбики термометров поднялись выше нулевой отметки.

Опасная пиротехника:

В Удмуртии выявили 7 случаев продажи контрафактной пиротехники. Рейды проводили сотрудники полиции совместно со специалистами МЧС. Всех виновных уже привлекли к ответственности.

Инвестиции в энергосервис:

Энергосервисные контракты появятся у Ижевска и Сарапула в следующем году. Они предполагают замену светильников на энергосберегающие. Пока подобные проекты реализуются в Воткинске и Глазове.