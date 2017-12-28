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      Удмуртия в минуту: безопасность в Новый год и последствия потепления

      17:30, 28 декабря, 2017
      17:30, 28 декабря, 2017
      228
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      #инвестиции\n#дороги\n#СМИ\n#безопасность\n#Ижевск\n#транспорт\n#торговля\n#Новый год\n#погода\n#Удмуртия\n#новости
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      Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов ИА «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. Еще один рабочий день в Удмуртии близится к завершению. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили обзор самых интересных новостей четверга, 28 декабря.

      Удмуртия в минуту: безопасность в Новый год и последствия потепления

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

      Безопасный праздник:

      Меры безопасности в ночь на 1 января в Удмуртии усилят. Так, на центральной площади Ижевска правоохранители будут выборочно проверять жителей металлодетекторами. Дежурство в Новый год будут нести 852 полицейских.

      Закрытие движения:

      В новогоднюю ночь на улицах Ижевска ограничат движение транспорта. Недоступны будут участки улиц Пушкинской, Наговицына, Бородина и Лихвинцева.

      Последствия потепления:

      Жителей Удмуртии предупредили об опасности схода снега с крыш. К этому привело начавшееся в четверг потепление. Местами по республике столбики термометров поднялись выше нулевой отметки.

      Опасная пиротехника:

      В Удмуртии выявили 7 случаев продажи контрафактной пиротехники. Рейды проводили сотрудники полиции совместно со специалистами МЧС. Всех виновных уже привлекли к ответственности.

      Инвестиции в энергосервис:

      Энергосервисные контракты появятся у Ижевска и Сарапула в следующем году. Они предполагают замену светильников на энергосберегающие. Пока подобные проекты реализуются в Воткинске и Глазове.

      17:30, 28 декабря, 2017
      228
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      #инвестиции\n#дороги\n#СМИ\n#безопасность\n#Ижевск\n#транспорт\n#торговля\n#Новый год\n#погода\n#Удмуртия\n#новости

       

       

       

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