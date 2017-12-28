«Мраморный малыш» из Ижевска встретил четвёртый день рождения вопреки прогнозам врачей

Дома мальчика навестили Дед Мороз и Снегурочка, а в ближайшем магазине родные устроили для него праздник.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске «мраморный малыш» встретил четвёртый день рождения вопреки прогнозам врачей. Сюжет об этом большом для Араслана Шакирова и его семьи празднике выпустила ГТРК «Удмуртия».

По словам мамы мальчика, обычно остеопетроз «съедает детишек за год», но c Арасланом все по-другому: он не лежит в реанимации и у него нет переломов.

«Бог мне дал этого ребенка не для того, чтобы забрать. Наверное именно для того, чтобы научить меня бороться, идти, не сдаваться и верить. Самое главное верить, самое главное любить», - говорит мама мальчика Светлана.

В день рождения «мраморного мальчика» навестили Дед Мороз и Снегурочка, а в ближайшем магазине родные устроили для него праздник.

"Мраморному малышу" подарили на день рождения настоящую сказку Uploaded by udmtv24 on 2017-12-28.

Организовать день рождения для маленького Араслана Шакирова помогла и ГТРК «Удмуртия», которая поддерживает мальчика уже давно. Ранее телекомпания совместно с Русфондом собирали деньги, чтобы отправить малыша на обследование в Израиль.

Русфонд: помоги Арслану Uploaded by udmtv24 on 2016-03-04.

А сейчас руководитель службы информации Владимир Кулёмин помог семье найти для Арслана Деда Мороза и Снегурочку.