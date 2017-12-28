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      «Мраморный малыш» из Ижевска встретил четвёртый день рождения вопреки прогнозам врачей

      16:10, 28 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      16:10, 28 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      998
      0
      #дети\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#помощь
      Фото: скриншот с видео
      998
      0

      Дома мальчика навестили Дед Мороз и Снегурочка, а в ближайшем магазине родные устроили для него праздник.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске «мраморный малыш» встретил четвёртый день рождения вопреки прогнозам врачей. Сюжет об этом большом для Араслана Шакирова и его семьи празднике выпустила ГТРК «Удмуртия».

      По словам мамы мальчика, обычно остеопетроз «съедает детишек за год», но c Арасланом все по-другому: он не лежит в реанимации и у него нет переломов.

      «Бог мне дал этого ребенка не для того, чтобы забрать. Наверное именно для того, чтобы научить меня бороться, идти, не сдаваться и верить. Самое главное верить, самое главное любить», - говорит мама мальчика Светлана.

      В день рождения «мраморного мальчика» навестили Дед Мороз и Снегурочка, а в ближайшем магазине родные устроили для него праздник.

      "Мраморному малышу" подарили на день рождения настоящую сказку

      Uploaded by udmtv24 on 2017-12-28.

      Организовать день рождения для маленького Араслана Шакирова помогла и ГТРК «Удмуртия», которая поддерживает мальчика уже давно. Ранее телекомпания совместно с Русфондом собирали деньги, чтобы отправить малыша на обследование в Израиль.

      Русфонд: помоги Арслану

      Uploaded by udmtv24 on 2016-03-04.

      А сейчас руководитель службы информации Владимир Кулёмин помог семье найти для Арслана Деда Мороза и Снегурочку.

      Владимир Кулёмин

      Ищу деда Мороза на 26 декабря в 17:30. Очень деликатное поздравление слепого ребёнка 4-х лет, которому мы помогали, но, к сожалению, безрезультатно. На полчаса. Привезём увезём. Снимем в сюжете....

      16:10, 28 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      998
      0
      #дети\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#помощь

       

       

       

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