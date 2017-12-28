25 пешеходных переходов около школ и детских садов Удмуртии обновят в 2018 году

Минтранс Удмуртии подготовил заявку на поставку материально-технических ресурсов за счёт федерального бюджета на сумму 69,3 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в новом году обновят 25 пешеходных переходов вблизи детских садов и школ. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, региональный Минтранс подготовил заявку на поставку материально-технических ресурсов за счёт федерального бюджета на 69,3 млн рублей.

Также на эти деньги планируется оснастить 8 населённых пунктов Удмуртии пешеходными барьерными ограждениями общей протяженностью 7 930 погонных метров, сделать модернизацию 8 светофоров и купить 20 тыс. световозвращающих приспособлений для дошкольников и учащихся младших классов.

Кроме того, в планах на 2018 год выполнить освещение пешеходных переходов в следующих населенных пунктах: починок Гольянский, село Июльское, село Бабино, деревня Кукуи, деревня Люли, деревня Сизево, деревня Кены и на участках автомобильных дорог «(Ижевск – Аэропорт) - Завьялово», на пересечении автодорог «Воткинск- Чайковский» и «Окружная Воткинска». Предусматривается освещение участков автодорог в Кечёво (автодорога Бураново – Киясово), Яган (автодорога Малая Пурга - Нижнее Кечёво), Сигаево (автодорога Сарапул – Каракулино).