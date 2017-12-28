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      Металлодетекторы и комплекс «Волна»: как в Ижевске будут обеспечивать безопасность в новогоднюю ночь

      14:26, 28 декабря, 2017
      14:26, 28 декабря, 2017
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      #общество\n#МВД\n#безопасность\n#Ижевск\n#Новый год\n#Удмуртия
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      Особое внимание будет уделено гуляниям на Центральной площади.

      Ижевск. Удмуртия. В ночь на 1 января 2018 года в Удмуртии будут усилены меры безопасности. Об этом журналистам рассказал замначальника полиции МВД по Удмуртской Республике Сергей Козлов.

      По его словам, в новогоднюю ночь в республике пройдет около сотни мероприятий, на которых побывает от 50 до 70 тыс. человек.

      «Непосредственно в новогоднюю ночь на территории республики будут задействованы 852 сотрудника полиции и 120 членов добровольных народных дружин и частных охранных предприятий. <…>  Все крупные объекты обследуют сотрудники ОМОН и кинологи с собаками», - отметил представитель силового ведомства.

      В Ижевске особое внимание будет уделено гуляниям на Центральной площади. Там полицейские будут выборочно проверять жителей металлодетекторами. Также на площади установят комплекс для фиксации правонарушений «Волна». Это спецмашина позволит силовикам следить за большим количеством людей и оперативно реагировать на нарушения порядка.

      Подъездные пути к Центральной площади со стороны улицы Пушкинской будут закрыты, отметил Козлов.

      14:26, 28 декабря, 2017
      314
      0
      #общество\n#МВД\n#безопасность\n#Ижевск\n#Новый год\n#Удмуртия

       

       

       

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