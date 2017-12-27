Удмуртия в минуту: закрытие пекарни и заселение в дом, поврежденный взрывом

Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов ИА «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Последняя неделя года перевалила за середину. Вечером в среду, 27 декабря, корреспонденты информагентства «Сусанин» рассказывают о самых интересных новостях дня.

За нарушения:

В Ижевске временно закрыли пекарню на улице 9-е Января. В помещении выявили превышение вредных веществ. Кроме того, оказалось, что в пекарне не чистят вентиляцию.

Возвращение домой:

Жители частично разрушенного дома на улице Удмуртской в Ижевске начали заселяться в квартиры. Речь идет о первых трех подъездах. В дом вернутся более 300 человек. Напомним, из-за взрыва газа рухнула часть пятого подъезда здания.

Штраф:

Бывшую главу Малопургинского района Светлану Колодкину признали виновной в превышении должностных полномочий. Суд обязал её выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.

Взыскание долгов:

Более 7 млрд рублей долгов взыскали судебные приставы Удмуртии за год. Жители республики выплатили более 170 млн рублей алиментов, а компании – более 50 млн рублей долгов по зарплате.

Товарный знак:

«Сделано в Удмуртии» станет зарегистрированным товарным знаком. По словам первого зампреда правительства региона Александра Свинина, правообладателем знака станет Корпорация развития региона.