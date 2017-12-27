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      Удмуртия в минуту: закрытие пекарни и заселение в дом, поврежденный взрывом

      18:15, 27 декабря, 2017
      18:15, 27 декабря, 2017
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      #бизнес\n#здоровье\n#ЖКХ\n#судебные приставы\n#общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#недвижимость\n#взрыв\n#штрафы\n#Удмуртия\n#новости\n#долги\n#суд
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      Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов ИА «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. Последняя неделя года перевалила за середину. Вечером в среду, 27 декабря, корреспонденты информагентства «Сусанин» рассказывают о самых интересных новостях дня.

      Удмуртия в минуту: закрытие пекарни и заселение в дом, поврежденный взрывом

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


      За нарушения:

      В Ижевске временно закрыли пекарню на улице 9-е Января. В помещении выявили превышение вредных веществ. Кроме того, оказалось, что в пекарне не чистят вентиляцию.

      Возвращение домой:

      Жители частично разрушенного дома на улице Удмуртской в Ижевске начали заселяться в квартиры. Речь идет о первых трех подъездах. В дом вернутся более 300 человек. Напомним, из-за взрыва газа рухнула часть пятого подъезда здания.

      Штраф:

      Бывшую главу Малопургинского района Светлану Колодкину признали виновной в превышении  должностных полномочий. Суд обязал её выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.

      Взыскание долгов:

      Более 7 млрд рублей долгов взыскали судебные приставы Удмуртии за год. Жители республики выплатили более 170 млн рублей алиментов, а компании – более 50 млн рублей долгов по зарплате.

      Товарный знак:

      «Сделано в Удмуртии» станет зарегистрированным товарным знаком. По словам первого зампреда правительства региона Александра Свинина, правообладателем знака станет Корпорация развития региона.

      18:15, 27 декабря, 2017
      211
      0
      #бизнес\n#здоровье\n#ЖКХ\n#судебные приставы\n#общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#недвижимость\n#взрыв\n#штрафы\n#Удмуртия\n#новости\n#долги\n#суд

       

       

       

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