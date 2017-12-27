Итоги года в Удмуртии: самые важные и интересные события уходящего года

Подборка новостей от информационного агентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Конец декабря – самое время подводить итоги уходящего года. Информационное агентство «Сусанин» подготовило обзор самых важных и интересных событий Удмуртии 2017 года. Вместе вспомним, чем запомнился этот непростой год.

Январь

- Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров посвятил Ижевску стихотворение и записал это на видео.

Столица Удмуртской Республики нечасто удостаивается внимания медийных личностей.

«Устав от гламурного треска,

Рвану я в глухие края.

Мормышки, опарыши, леска,

У лунки хвосты, чешуя.

Что может быть лучше Ижевска?

Пожалуй, что нет ни …», - с интонацией произносит Шнуров

Сергей Шнуров рассказал стихотворение об Ижевске Uploaded by ИА Сусанин on 2017-01-09.

- В январе в социальных сетях появилось видео, на котором сотрудник ГИБДД направил на водителя пистолет после того, как тот отказался выйти из машины и показать документы. Перед этим таксист нарушил правила дорожного движения. Министр внутренних дел Удмуртии Александр Первухин рассказал, что правоохранитель поддался на провокацию. В итоге инспектора предупредили о неполном служебном соответствии, а его руководителю объявлен строгий выговор.

- В начале года жители Ижевска активно обсуждали будущее строительство проспекта Калашникова: новую магистраль с шестью полосами, многоуровневые развязки. Общая протяженность дороги могла составить 5,3 км. Проект хотели реализовать до конца октября 2020 года.

Однако в конце июля администрация Ижевска расторгла контракт с проектировщиком – компанией «Автодормостпроект». Кроме того, правоохранители расследуют уголовное дело о картельном сговоре на аукционе по проектированию проспекта. «К уголовной ответственности привлекается сожитель дочери бывшего главы республики – депутат Городской думы Ижевска (Захар Милостивенко – прим.ред.) и его соучастник», - рассказал главный следователь Удмуртии Владимир Никешкин.

Февраль

- В середине февраля в Ижевске возле Центральной площади на пешеходном переходе сбили женщину с 6-летним мальчиком. Горожанка скончалась на месте, ребенок попал в больницу. После этой аварии было принято решение поставить светофор на улице Пушкинской. В октябре он появился на перекрестке с Лихвинцева. Для обеспечения безопасности, убрали «зебру» на перекрестке с Наговицына и установили ограждение.

Март:

- Стало известно, на Южной автостанции на месте здания автовокзала появится магазин «Магнит». Пассажирам пришлось некоторое время ждать автобусы на улице. После для них оборудовали помещение в несколько раз меньше прежнего зала ожидания.

Магазин "Магнит" появится вместо здания Южной автостанции в Ижевске Магазин "Магнит" появится на месте здания Южной автостанции в Ижевске. Корреспондент информационного агентства "Сусанин" побывал на месте строительства и узнал, как к этому относятся пассажиры. /news/2017/03/01/468206#hcq=poPBCcq

- Здание бывшего Индустриального техникума на набережной Ижевска долгое время пустовало. В марте предприниматель Армен Оганезов приобрел его, чтобы оборудовать в помещении гостиницу и ресторан. Покупка обошлась бизнесмену в 41,7 млн рублей. Ожидается, что объект сдадут в 2019 году.





Апрель:

- 4 апреля в Ижевске задержали главу Удмуртии Александра Соловьева. В сопровождении сотрудников правоохранительных органов он отправился в Москву. Его обвиняют в получении взятки на 139 млн рублей. Некоторое время он провел в СИЗО, позже бывшему руководителю региона заменили меру пресечения на домашний арест. Сейчас он находится в квартире одной из своих дочерей в Москве.

- 5 апреля Удмуртия познакомилась с новым руководителем. Врио главы Александр Бречалов прибыл в Ижевск. Членам правительства и депутатам Госсовета его представил полпред Президента Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Представление врио главы Удмуртии Александра Бречалова Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов обратился к депутатам Госсовета и министрам во время своего представления. Он отметил самобытность республики, ее богатую историю и культуру

- Ижевская группа «ПрагаLIVE» посвятила Александру Бречалову клип #ВРИО. В настоящее время на YouTube его посмотрели более 80 тыс. раз.

#ВРИО Добро пожаловать в Удмуртию, Александр Бречалов! Побежали вместе :). Ижевск, Удмуртия, глава Удмуртии, триатлон





- Одной из первых поездок по Удмуртии Александра Бречалова стал визит в Малопургинский район. Там построили дома по программе расселения из ветхого жилья. Однако в новых квартирах из-за высокой влажности на стенах появилась плесень, пошли трещины. «Вишенкой на торте» стал туалет, расположенный на улице. В декабре суд оштрафовал бывшую главу Малопургинского района Светлану Колодкину на 50 тыс. рублей. Именно она подписывала документы о приемке домов.

- Скульптура лося под Ижевском помимо рогов обзавелась и другим гендерным признаком. Автором ручной работы стал художник Максим Сурнин, рассказала скульптор Мария Соловатова.

Май:

- 20 мая ушел из жизни первый президент Удмуртии Александр Волков. Он руководил республикой с 2000 по 2014 год, а после стал членом Совета Федерации. 24 мая прошла панихида и похороны.

LIVE: панихида по Александру Волкову Александр Волков умер в субботу, 20 мая в Германии. Президентом Удмуртии он был с 2000 по 2014 год, а после стал сенатором в Совете Федерации. Соболезнования в связи с кончиной Волкова выразили власти республики и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов объявил среду, 24 мая, днем траура в связи с кончиной Волкова.

- На акватории Ижевского пруда появился плавучий остров. Изначально его собирались распилить и утилизировать. Но в результате его отбуксировали к берегу, где остров и будет зимовать.

Остров на ижевском пруду готовят к буксировке Uploaded by ИА Сусанин on 2017-05-31.

Буксировка острова в Ижевском пруду Uploaded by ИА Сусанин on 2017-06-02.

- Апрель и май в Удмуртии в этом году выдались холодными. 7 мая в регионе прошла метель. В Гидрометцентре рассказали, что это связано с нетипичной циркуляции атмосферы. «Продолжительных волн холода, как сейчас, не было в мае уже 15 лет - они наблюдались в 1999, 2000 и 2002 годах», - сообщила пресс-секретарь регионального Гидромета Алла Шумихина.

Здравствуйте. Сегодня 7 мая. До свидания. ps. Респект тем, кто не убрал ёлку. #ижевск #7мая #2017 #Rip 85 Likes, 3 Comments - Dmitriy Gayda (@dimasya_nv) on Instagram: "Здравствуйте. Сегодня 7 мая. До свидания. ps. Респект тем, кто не убрал ёлку. #ижевск #7мая #2017..."





Июнь:

- Во время прямой линии Владимир Путин пообщался с жительницей Ижевска Анастасией Вотинцевой. Женщина пожаловалась, что ее и соседей не хотят расселять из аварийного барака. Президент пообещал приехать в гости.

- 27 июня глава государства прибыл в Ижевск и лично встретился с Анастасией. Он попросил Александра Бречалова решить вопрос с бараком, а Анастасия получила путевку в Сочи. Также глава государства принял участие в заседании бюро Союза машиностроителей и Лиги содействия оборонным предприятиям.

Июль:

- Нерестящийся толстолобик застрял на плотине ижевского пруда. Тот самый толстолобик, которого 13 лет назад запустили в водохранилище. За это время рыба подросла: средняя длина составляет около метра, а вес – 25 кг. Несколько сотен толстолобиков не могли покинуть нижний бьеф плотины. Рыбу вручную переправляли в район пристани.

Толстолобик гибнет в ижевском пруду Жители Ижевска устроили охоту на заблудившихся на плотине рыб-гигантов. Подробнее: https://susanin.news/udmurtia/incidents/20170727-239529/

- Врио главы Удмуртии заявил о признаках преднамеренного банкротства двух ГУПов – «Аптек Удмуртии» и «Фармации». Антикризисным менеджером предприятий стала Анастасия Муталенко. Позже ее сменил Константин Егоров. В настоящее время «Фармация» вышла на операционную прибыль, «Аптеки Удмуртии» - в ближайшее время.

Август:

- В начале августа стало известно, что глава Ижевска Юрий Тюрин во время отпуска в Турции спас тонущего человека. Градоначальник вытащил из воды бывшего моряка Александра Салина, у которого свело ногу. Пенсионер из Хабаровска написал письмо в приемную Президента России с просьбой наградить Тюрина. В декабре начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин вручил Юрию Тюрину медаль «За спасение погибающих на водах».

- В Удмуртии представили карту инвестиционных возможностей региона. На презентацию приехал первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов. Ему показали несколько объектов Ижевска и Сарапула.

В республике также представили десятку бизнес-чемпионов. Всего власти региона составили список из 100 бизнес-чемпионов республики. «В Удмуртии более 60 тыс. предпринимателей, и мы отобрали для вас сто наиболее инвестиционно привлекательных. Конечно же, в нем есть наши крупные предприниматели, но я акцентирую внимание именно на малый и средний бизнес, потому что именно в этом мы видим нашу точку роста», - сказал постпред главы Удмуртии Михаил Хомич.

Сентябрь:

- Главным событием сентября стали выборы главы Удмуртии и депутатов Госсовета республики. Победу на выборах руководителя региона одержал Александр Бречалов. Он получил 78,16% голосов избирателей. Церемония инаугурации прошла 18 сентября.

Вступление в должность Главы Удмуртской Республики, 18 сентября 2017 г. Заседание первой сессии Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва, посвящённое вступлению в должность Главы Удмуртской Республики. г.Ижевск, 18 сентября 2017 г.





- На выборах в Госсовет большинство мест досталось представителям «Единой России». Представители партии власти также заняли все руководящие места в региональном парламенте.

- Глава Удмуртии Александр Бречалов одержал победу еще в одном голосовании. В телеграм-канале SexyGuber он был признан самым сексуальным руководителем региона, получив 17% голосов.

- За зданием Национальной библиотеки должен был появиться многоэтажный жилой дом. Однако из-за этого строительства Удмуртия не смогла получить средства на реконструкцию «Ленинки». Руководство региона договорилось с застройщиком, и вместо дома на этой площадке появится сквер или лекторий. В середине августа за «Ленинкой» уже был вырыт котлован, на месте работал кран, экскаватор и несколько самосвалов. Само здание библиотеки закрыли еще в 2011 году.

- Сотрудников министерств экономического блока пересадили на такси. Эксперимент оказался удачным, удалось сэкономить более 100 тыс. рублей за полтора месяца.

- Трафик по Камскому мосту в Камбарском районе Удмуртии оказался почти в два раза меньше запланированного. При расчетах был указан трафик в 3 тыс. автомобилей в сутки. По факту он составил 1,7-1,8 тыс. машин.

- Твиттер главы Удмуртии оказался взломан вечером 24 сентября. От имени руководителя региона в аккаунте появились посты с бессвязными наборами букв и ссылками на мультфильмы. Спустя полчаса после произошедшего сообщения были удалены. Позже Александр Бречалов сообщил о взломе своего аккаунта в социальной сети и извинился перед подписчиками.

- Арбитражный суд Удмуртии ввел процедуру наблюдения в отношении ижевского муниципального предприятия «СпДУ». Власти Ижевска винят в бедственном положении компании предыдущее руководство организации, заключавшее невыгодные контракты.

Октябрь:

- Сарапул стал первым в Удмуртии ТОСЭРом – территорией опережающего социально-экономического развития. Город стал экономической зоной с льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями.

- Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил новую структуру правительства. С 1 января 2018 года ряд министерств будут объединены. В результате количество министерств сократилось на три.

- Главу Удмуртии Александра Бречалова оштрафовали за переход дороги в неположенном месте. По его словам, он перешел улицу Лихвинцева возле резиденции, не дойдя 30 метров до пешеходного перехода.

- В Ижевск прилетали «Русские витязи». Выступление группы высшего пилотажа в небе над столицей Удмуртии прошло 21 октября в рамках акции «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации - Твой выбор!».

"Русские Витязи" выступили в Ижевске Пилотажная группа на Су-30СМ показала ижевчанам и гостям города около 20 фигур высшего пилотажа. Увидеть небывалое зрелище собрались тысячи зрителей https://susanin.news/udmurtia/everyday/20171021-242475/#hcq=58KNGyq

Позже министр внутренних дел Александр Первухин сказал, что мероприятие обошлось без резонансных происшествий по счастливой случайности. По его мнению, город не позаботился о привлечении достаточного количества волонтеров, сотрудников ГИБДД и полиции. Посмотреть на «Русских витязей» в этот день пришло около 45 тыс. человек.

- В октябре в Удмуртию приезжал патриарх московский и всея Руси Кирилл. Он посетил храмы Ижевска, Сарапула и Глазова.

Ноябрь:

- 9 ноября в жилом доме на Удмуртской, 261 в Ижевске произошел взрыв бытового газа. В результате частичного обрушения погибли семь человек. Подозреваемым в совершении преступления стал жилец одной из квартир.

Взрыв в жилом доме Ижевска: хронология событий с 9 по 13 ноября Сейчас на месте продолжают работать спасатели и правоохранители, в сопровождении которых жильцы могут попасть в квартиры, чтобы забрать необходимые вещи. Ижевск. Удмуртия. 9 ноября в Ижевске в результате взрыва бытового газа обрушилась часть многоэтажного жилого дома на улице Удмуртской. В результате трагедии были полностью разрушены восемь 3-комнатных квартир, в которых были прописаны 28 человек.

Он специально отсоединил от плиты газовый шланг. В конце декабря началось заселение жителей 1-3 подъездов.

- Читатели «Сусанина» выбирали самого сексуального представителя правительства Удмуртии. В открытом голосовании в группе в Вконтакте победу одержал теперь уже бывший министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Игорь Краснов. В топ-3 также вошли Иван Маринин (бывший министр энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов) и советник главы Удмуртии Вячеслав Правдзинский.

- В Удмуртии решили создать закупочный центр. Через него министерства и ведомства будут централизованно размещать заказы на поставку товаров и услуг.

Декабрь

- Глава Удмуртии Александр Бречалов провел прямой эфир в гостях у «Сусанина». Он рассказал о ситуации с финансированием хоккейного клуба «Ижсталь», о театре «Парафраз», аварийном жилье и многом другом.

LIVE: Утро Сусанина 4 декабря 2017 с Александром Бречаловым Глава Удмуртии Александр Бречалов в эфире ИА "Сусанин" расскажет о самом остром и интересном.

Информационное агентство «Сусанин» желает вам в наступающем году только хороших новостей.