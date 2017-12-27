В республике прошла акция «В Новый год без долгов».

Ижевск. Удмуртия. Более 7 млрд рублей долгов взыскали судебные приставы Удмуртии за год. Об этом журналистам рассказала заместитель главного судебного пристава Удмуртской Республики Ольга Владыкина.

«В конце года нашим управлением проведена традиционная акция «В Новый год без долгов», которая нацелена на информирование граждан о наличии задолженности, а также о способах её погашения», - рассказала представитель ведомства.

Приставы приходили к должникам домой, и вручали им процессуальные документы. Акция принесла свои плоды. Например, житель Завьяловского района после временного ограничения права управления авто выплатил ребенку более 350 тыс. рублей задолженности по алиментам.

Всего в 2017 году в Удмуртии судебные приставы взыскали 50,5 млн рублей задолженности по заработной плате, 173 млн рублей алиментов.