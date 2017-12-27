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      Проверка в Ижевской колонии, Снегурочка на байке в столице Удмуртии и запрет на швейцарских баранов: что произошло минувшей ночью

      08:00, 27 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      08:00, 27 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      779
      0
      #общество\n#Ижевск\n#алкоголь\n#санкции\n#Удмуртия\n#новости\n#Швейцария\n#отравление\n#колония\n#происшествие\n#Картина дня
      Фото: vk.com/izhevsk118
      779
      0

      Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Сегодня среда, 27 декабря, и «Сусанин» традиционно начинает день с обзора новостей.

      Инцидент в Ижевской воспитательной колонии

      Следователи начали проверку после того, как 9 заключенных Ижевской воспитательной колонии показательно порезали себе предплечья. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике, участниками акта стали подростки из Удмуртии, Кировской и Ульяновской областей. Четырем из них исполнилось 18 лет.

      «О причинах нанесения телесных повреждений, осужденные пояснять отказались. Однако установлено, что показательный акт аутоагрессии явился следствием нежелания соблюдать ими установленный режим учреждения», - говорится в сообщении.

      Напомним, что 9 подростков порезали себя в понедельник, 25 декабря.

      Праздник к нам приходит

      В вечернее время 26 декабря по Ижевску на мотоциклах с гирляндами разъезжали новогодние персонажи. Фотографиями необычно одетых людей жители города поделились в социальных сетях.

       

      Запрет на швейцарских баранов и верблюдов

      Россельхознадзор запретил ввоз живых птиц и животных, а также продукции животноводства из Швейцарии из-за вспышек опасных болезней. Об этом сообщает РБК.

      Из-за болезни Ньюкасла в Россию запрещен ввоз живой птицы, яиц, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку. Запрещен также и ввоз кормов и добавок для птиц. Ввоз, в частности, крупного и мелкого рогатого скота, баранов, верблюдов, диких и цирковых животных запрещен из-за вспышки болезни Блутанга (синего языка),

      Смертельный ром

      12 человек погибли от отравления самодельным ромом в Доминикане. Как пишет «Лайф», по данным Министерства здравоохранения страны, ещё 20 человек находятся в больнице.

      Как сообщили власти провинции Элиас-Пинья, причиной смерти стало повышенное содержание метанола в алкоголе. По предположительной информации, ром был приобретён в городе Лос-Какаос на Гаити. Полиция пытается найти продавца некачественного алкоголя. 

      08:00, 27 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      779
      0
      #общество\n#Ижевск\n#алкоголь\n#санкции\n#Удмуртия\n#новости\n#Швейцария\n#отравление\n#колония\n#происшествие\n#Картина дня

       

       

       

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