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      Удмуртия в минуту: инцидент в ижевской колонии и рост зарплаты

      18:00, 26 декабря, 2017
      18:00, 26 декабря, 2017
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      #дети\n#экономика\n#СМИ\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Глазов\n#зарплата\n#Новый год\n#ФСИН\n#конкурс\n#Удмуртия\n#новости
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      Информационные итоги минувшего вторника от информагентства «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 26 декабря, стало известно, что в Ижевской воспитательной колонии 9 подростков порезали себе предплечья. Таким способом они решили выступить за смягчение режима. Серьезных повреждений заключенные не получили. В колонии проводится проверка.

      Удмуртия в минуту: инцидент в ижевской колонии и рост зарплаты

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


      Рост зарплаты:

      В Удмуртии на 7% увеличилась среднемесячная зарплата. По данным за десять месяцев 2017 года, она составила чуть более 28 тыс. рублей.

      Новый статус:

      В следующем году Глазов может получить статус территории опережающего социально-экономического развития. Это позволит установить благоприятные условия для бизнеса, а также облегчит привлечение инвестиций.

      Продолжение обновления:

      В Сарапуле завершилось голосование за объекты, которые жители хотят увидеть на обновленной набережной. Победителем стала детская площадка с современным игровым комплексом. Чуть меньше голосов жители отдали за каскадный открытый бассейн  и каток.

      Новогодний конкурс:

      Информагентство «Сусанин» в преддверии Нового года проводит конкурс. Расскажи свою интересную праздничную историю и получи приятный подарок. Подробности – на нашем сайте.

      18:00, 26 декабря, 2017
      198
      0
      #дети\n#экономика\n#СМИ\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Глазов\n#зарплата\n#Новый год\n#ФСИН\n#конкурс\n#Удмуртия\n#новости

       

       

       

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