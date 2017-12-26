Информационные итоги минувшего вторника от информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 26 декабря, стало известно, что в Ижевской воспитательной колонии 9 подростков порезали себе предплечья. Таким способом они решили выступить за смягчение режима. Серьезных повреждений заключенные не получили. В колонии проводится проверка.
Удмуртия в минуту: инцидент в ижевской колонии и рост зарплаты
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Рост зарплаты:
В Удмуртии на 7% увеличилась среднемесячная зарплата. По данным за десять месяцев 2017 года, она составила чуть более 28 тыс. рублей.
Новый статус:
В следующем году Глазов может получить статус территории опережающего социально-экономического развития. Это позволит установить благоприятные условия для бизнеса, а также облегчит привлечение инвестиций.
Продолжение обновления:
В Сарапуле завершилось голосование за объекты, которые жители хотят увидеть на обновленной набережной. Победителем стала детская площадка с современным игровым комплексом. Чуть меньше голосов жители отдали за каскадный открытый бассейн и каток.
Новогодний конкурс:
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