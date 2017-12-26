42 ребенка из Удмуртии отправятся на новогоднюю ёлку в Нижний Новгород

Всего на праздничное представление в Кремлевский концертный зал приедут более 900 детей.

Ижевск. Удмуртия. На новогоднюю ёлку в Нижний Новгород поедут 42 ребенка из Удмуртии. Всего на праздничное представление к полномочному представителю Президента России в Приволжском федеральном округе приглашены более 900 детей, сообщает пресс-служба ГФИ по Удмуртской Республике.

На ёлку в Кремлевском концертном зале Нижегородской филармонии приедут дети из неблагополучных семей, воспитанники детских домов, дети сотрудников правоохранительных органов, погибших и пострадавших при исполнении профессионального долга, учащиеся окружных кадетских корпусов.

В рамках новогодней поездки детям покажут и достопримечательности Нижнего Новгорода.