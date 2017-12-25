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      Удмуртия в минуту: продление ареста Соловьева и обновление аэропорта

      18:30, 25 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      18:30, 25 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
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      #спорт\n#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#погода\n#алкоголь\n#полиция\n#Удмуртия\n#аэропорт\n#погода в Удмуртии\n#арест\n#суд\n#фигурное катание\n#погода в Ижевске
      Фото: ИА "Сусанин"
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      Видеообзор самых важных и интересных событий региона.

      Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции подготовили выдеообзор самых важных и интересных событий региона.

      Удмуртия в минуту: обследование дома на Удмуртской и помощь обманутым дольщикам

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

      Продление ареста:

      Бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву продлили домашний арест до 4апреля. За это время планируется получить заключение двух финансовых экспертиз и при необходимости провести следственные и процессуальные действия. Заседание по делу состоялось в понедельник, 25 декабря.

      Обновление аэропорта:

      Взлётно-посадочная полоса аэропорта Ижевска может перейти в собственность республики. Для этого властям Удмуртии необходимо найти концессионера. Ранее сообщалось, что здание аэровокзала должны обновить к 2021 году. Перед этим нужно подготовить проектную документацию.

      Конфискация алкоголя:

      В 2017 году полицейские Удмуртии изъяли из незаконного оборота почти 90 тыс. литров алкоголя. По результатам было выявлено более 800 административных правонарушений и возбуждено 36 уголовных дел.

      В составе сборной:

      Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова выступит на чемпионате Европы. Вместе с ней страну будут представлять одиночницы Евгения Медведева и Мария Со’тскова. Ранее Загитова впервые в карьере выиграла чемпионат России.

      Морозные дни:

      Ночь со вторника на среду в Ижевске станет самой холодной на этой неделе. Синоптики обещают до -14, -19 градусов по Цельсию. Самым теплым станет четверг. Температура воздуха поднимется до +1, +2 градусов.

      18:30, 25 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      90
      0
      #спорт\n#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#погода\n#алкоголь\n#полиция\n#Удмуртия\n#аэропорт\n#погода в Удмуртии\n#арест\n#суд\n#фигурное катание\n#погода в Ижевске

       

       

       

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