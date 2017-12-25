Удмуртия в минуту: продление ареста Соловьева и обновление аэропорта

Видеообзор самых важных и интересных событий региона.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции подготовили выдеообзор самых важных и интересных событий региона.

Удмуртия в минуту: обследование дома на Удмуртской и помощь обманутым дольщикам Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Продление ареста:

Бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву продлили домашний арест до 4апреля. За это время планируется получить заключение двух финансовых экспертиз и при необходимости провести следственные и процессуальные действия. Заседание по делу состоялось в понедельник, 25 декабря.

Обновление аэропорта:

Взлётно-посадочная полоса аэропорта Ижевска может перейти в собственность республики. Для этого властям Удмуртии необходимо найти концессионера. Ранее сообщалось, что здание аэровокзала должны обновить к 2021 году. Перед этим нужно подготовить проектную документацию.

Конфискация алкоголя:

В 2017 году полицейские Удмуртии изъяли из незаконного оборота почти 90 тыс. литров алкоголя. По результатам было выявлено более 800 административных правонарушений и возбуждено 36 уголовных дел.

В составе сборной:

Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова выступит на чемпионате Европы. Вместе с ней страну будут представлять одиночницы Евгения Медведева и Мария Со’тскова. Ранее Загитова впервые в карьере выиграла чемпионат России.

Морозные дни:

Ночь со вторника на среду в Ижевске станет самой холодной на этой неделе. Синоптики обещают до -14, -19 градусов по Цельсию. Самым теплым станет четверг. Температура воздуха поднимется до +1, +2 градусов.