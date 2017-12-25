Автомобилистов Удмуртии предупредили о плохой видимости на дорогах из-за снегопада

Водителей призывают быть предельно внимательными и не создавать аварийных ситуаций.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии автомобилистов предупредили о плохой видимости на дорогах из-за снегопада. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.

Водителей просят не превышать установленных скоростных ограничений, быть предельно внимательными и не создавать аварийных ситуаций.

«При выпадении обильных осадков в виде снега автомобильные шины легко теряют контакт с дорожным покрытием, и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос. Кроме того, значительно увеличивается тормозной путь транспортного средства. Даже незначительное превышение скорости, соответствующей сложным погодным условиям, может привести к ДТП», - говорится в сообщении.

Особенно осторожными нужно быть в темное время суток при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, а также в местах, где велика вероятность появления людей на дороге.

Пешеходам в условиях недостаточной видимости рекомендовано пользоваться световозвращающими элементами, а также учитывать, что гололед на дорогах увеличивает тормозной путь транспортных средств.