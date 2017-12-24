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      В Ижевске появились «добрые ящики»

      16:10, 24 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      16:10, 24 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      331
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#помощь\n#благотворительность
      Фото: www.facebook.com/garin.oleg
      331
      0

      В них можно оставить вещи для детей из интернатов и детских домов.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появились ящики «Кто, если не мы», в которых можно оставить вещи для нуждающихся. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написал председатель Гордумы столицы Удмуртии Олег Гарин.

      По его словам, инициатива помогать детям из интернатов и детских домов принадлежит молодым жителям города.

      «Познакомился с одним из инициаторов проекта Данилом Кириковым. Сегодня вместе с Данилом и директором школы №100 Борисом Помыткиным мы рассказали школьникам об этой инициативе и установили добрый ящик. На совете старшеклассников ребята решили поддержать хорошее начинание. Уверен, добрый ящик в школе № 100 не будет пустовать!», - написал Олег Гарин. 

      16:10, 24 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      331
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#помощь\n#благотворительность

       

       

       

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