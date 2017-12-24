В Ижевске появились «добрые ящики»

В них можно оставить вещи для детей из интернатов и детских домов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появились ящики «Кто, если не мы», в которых можно оставить вещи для нуждающихся. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написал председатель Гордумы столицы Удмуртии Олег Гарин.

По его словам, инициатива помогать детям из интернатов и детских домов принадлежит молодым жителям города.

«Познакомился с одним из инициаторов проекта Данилом Кириковым. Сегодня вместе с Данилом и директором школы №100 Борисом Помыткиным мы рассказали школьникам об этой инициативе и установили добрый ящик. На совете старшеклассников ребята решили поддержать хорошее начинание. Уверен, добрый ящик в школе № 100 не будет пустовать!», - написал Олег Гарин.