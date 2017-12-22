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      24 детских лагеря откроются в Удмуртии в новогодние праздники

      08:30, 22 декабря, 2017
      08:30, 22 декабря, 2017
      547
      0
      #дети\n#отдых\n#здоровье\n#общество\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#каникулы
      Фото: pixabay.com
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      Сейчас в них проводятся профилактические мероприятия.

      Ижевск. Удмуртия. 24 детских лагеря откроются в Удмуртии в новогодние праздники. По данным пресс-службы главы и правительства Удмуртской Республики, в них отдохнут в том числе более 1000 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

      Вопрос безопасности и условий пребывания школьников в детских лагерях обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям правительства региона. Было озвучено, что во всех учреждениях, куда дети поедут отдыхать, сейчас проводятся проверки и профилактические мероприятия.

      «В медицинских организациях на весь период выходных и праздничных дней назначены ответственные дежурные из числа руководящего состава», - отметили на комиссии.

      Напомним, в апреле 2017 года более 500 ребят со всей России приехали в республику на интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?», часть из них остановилась в ДОЛ «Дружба». 2 мая 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение о массовом отравлении школьников в лагере. В результате был госпитализирован 91 человек. Отравившимся поставили диагноз норовирус и ротавирус

      Руководство лагеря «Дружба» оштрафовали на 800 тыс. рублей. Еще 20 тыс. рублей штрафа обязали выплатить заведующую столовой. Государственная инспекция труда Удмуртии в рамках проверки выявила 44 нарушения. 19 работников были отстранены от работы, как не прошедшие инструктаж, обучение и проверку знаний требований охраны труда.

      08:30, 22 декабря, 2017
      547
      0
      #дети\n#отдых\n#здоровье\n#общество\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#каникулы

       

       

       

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